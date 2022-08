„Bewusst gesund“: Natural Movement – beweglich bis ins hohe Alter

Am 20. August um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 20. August 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Schwaches Herz – wenn die Kraft ausgeht

Kurzatmigkeit, Schwindel oder geschwollene Beine – was häufig als Alterserscheinung interpretiert wird, können auch Anzeichen einer Herzschwäche sein. 300.000 Menschen sind allein in Österreich davon betroffen, oft auch ohne es zu wissen. Das kann fatale Folgen haben:

Bleibt eine Herzinsuffizienz unbehandelt, ist das sogar lebensbedrohlich. Das Herz ist dann nicht mehr in der Lage, die Organe zu versorgen. Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht, Rauchen, ein vorangegangener Herzinfarkt oder andere Vorerkrankungen des Herzens können zu einer solchen Herzschwäche führen. So ist es auch Christian Fabi ergangen, mit der richtigen Behandlung konnte ihm jedoch geholfen werden. Gestaltung: Vroni Brix

Wermut – macht den Magen munter

Bereits in der Antike wurde Wermut bei Verdauungsbeschwerden sowie Kopf- und Augenschmerzen angewendet. „Artemisia absinthium“ – so der Fachausdruck – enthält ätherische Öle und Bitterstoffe, die die Pflanze zu einem wertvollen Heilkraut und Inhaltsstoff diverser Magenbitter machen. Durch den Bittergeschmack wird die Produktion von Speichel und Magensäure, aber auch von Verdauungshormonen und Gallensäure angeregt. Deshalb ist Wermut besonders bei Verdauungsstörungen und Gallenproblemen ein bewährtes Heilmittel. Gestaltung: Tommy Schmidle

Heilung aus dem Tierreich: Chronische Schmerzen

Rund 20 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher leiden an chronischen Schmerzen. Gängige Mittel wie Opioide sind bei starken Schmerzen zwar wirksam, machen jedoch auch sehr schnell abhängig. Forschungen haben nun ergeben, dass sich in der Welt von Spinnen, Schnecken und Fischen zwar sehr starke, jedoch nicht süchtig machende Schmerzmittel verbergen könnten. In der „Bewusst gesund“-Sommerserie gewährt Veterinärmediziner Dr. René Anour Einblick in die faszinierenden Heilkräfte der Tierwelt und verrät, wie wir Menschen uns diese in Zukunft zunutze machen können.

Natural Movement – beweglich bis ins hohe Alter

Unser Lebensstil ist bewegungsarm und unnatürlich. „Natural Movement“ ist ein neuer Bewegungstrend, der Menschen wieder ihre natürliche Beweglichkeit zurückbringen will. Trainiert werden alltägliche Bewegungen wie Stiegensteigen, Hocken, Sich-Bücken oder Hochziehen. Vor allem ältere Menschen können durch dieses gezielte Mobilitätstraining wieder mehr Stabilität und Selbstständigkeit im Alltag erlangen. Gestaltung: Silke Tabernik

Begriffe: Arthrose – Arthritis

Wenn es bei manchen Bewegungen im Knie knirscht oder durch viel Handarbeit die Daumengelenke schmerzen, kann sich dahinter eine Arthrose verbergen. Nicht zu verwechseln mit einer Arthritis, auch wenn beide Erkrankungen zum rheumatischen Formenkreis zählen. Arthrose bezeichnet eine Schädigung der Knorpel, die meist durch Überlastung der Gelenke entsteht. Die Knorpelschicht zwischen den Gelenksflächen baut im Lauf des Lebens ab, sodass sie ihre schützende Funktion als Stoßdämpfer verliert und die Belastung der Gelenke nicht mehr kompensiert werden kann. Arthritis ist hingegen eine Gelenksentzündung, bei der ein Gelenk oder mehrere betroffen sein können. Obwohl die Symptome der beiden Erkrankungen am Beginn ähnlich scheinen, gibt es einige Unterschiede, die ganz wesentlich auch für die jeweilige Therapie sind, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

