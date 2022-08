Keine Stehzeiten, alles läuft rund.

Mit dem Ziel Loyalität durch Qualität bietet Toyota Material Handling in Zusammenarbeit mit dem Michelin-Konzern den mobilen Toyota Reifenservice für alle Industriemaschinen an. Seit Beginn der Zusammenarbeit vor fünf Jahren verzeichnet die österreichische Landesgesellschaft jährliche Zuwächse im zweistelligen Bereich. Der mobile Reifenservice ist ein branchenexklusives Serviceangebot des Intralogistik-Spezialisten.

Bereits seit 2017 kollaboriert Toyota Material Handling auf europäischer Ebene mit der Marke Camso aus dem Michelin-Konzern. Camso ist mit Reifen von Solideal einer der weltweit führenden Erstausrüster für Flurförderzeuge, Bau- und Landwirtschaftsmaschinen. Zahlreiche Kunden aus der Automobilindustrie, dem Lebensmittelsektor, der chemischen Industrie oder der Landwirtschaft wissen das bereits zu schätzen.

Gibt es mit den Reifen einer Industriemaschine Probleme, muss der Kunde nicht in eine Werkstatt, sondern bestellt einfach telefonisch oder per E-Mail den erforderlichen Reifen beim Toyota Reifenservice. Egal, ob es dabei um einen 8-Zoll, oder um einen 20-Zoll-Reifen für Gegengewichtsstapler geht – das mobile Reifenserviceangebot steigert die Effizienz für Kunden durch geringe Stehzeiten der Geräte. Der Kunde muss nicht mehr in eine Werkstatt, das mobile Team kommt mit dem bestellten Reifen direkt ins Haus und behebt den Schaden durch Vor-Ort-Montage und das österreichweit.

Neben einer umfassenden Produktvielfalt für den gesamten Industrie-Fuhrpark über maßgeschneiderte, individuelle Lösungen und gezielte Einsatzanalysen bis hin zur fachgerechten Entsorgung von Altreifen durch zertifizierte Partner, können Kunden das umfassende Serviceangebot genießen. Dazu Alfred Göbl, Director After Sales Toyota Material Handling Austria: „ Etwa 25% unserer Kunden die das Toyota Reifenservice in Anspruch nehmen, haben Fremdmarken-Geräte im Einsatz - darin sehen wir die Qualität unserer Dienstleistung bestätigt. “ Göbl freut sich auch über den jüngsten Kundenzuwachs: „ Nach ausführlichen Testläufen mit unserem Toyota Reifenservicedienst konnten wir den strengen Anforderungen und Vorgaben eines weltweit tätigen Zulieferers aus der Automobilbranche gerecht werden und montieren in Zukunft die Reifen für die gesamte Stapler-Flotte. “

