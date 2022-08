ORF Tirol mit neuer Struktur

Wien (OTS) - Am 18. August startet der ORF Tirol mit einer neuen Redaktionsstruktur. Information und Programm bleiben unter einem Dach, operativ gibt es einige neue Weichenstellungen. Ziel ist, dass der ORF Tirol in allen Plattformen Nummer eins in der Informationslandschaft in Tirol bleibt.

„Mit dieser neuen Struktur schaffen wir die Basis für eine schlagkräftige Organisation“, sagt Landesdirektorin Esther Mitterstieler. „Damit sind wir gut für unsere Vorhaben aufgestellt, unser Publikum via Audio, Online und Video noch besser, schneller und umfangreicher zu beliefern.“

Die Führungsspitze der Redaktion wird erweitert. Chefredakteur Georg Laich steht der Redaktion vor, Infochefin wird Ines Schwaninger, Programmchef bleibt Timo Abel-Benini, der außerdem den Social-Media-Bereich übernimmt.

Information

Ines Schwaninger ist die neue Infochefin im ORF Tirol. Sie ist dafür verantwortlich, dass Ideen und Beiträge der Redaktion mit hoher Qualität und höchstmöglicher Aktualität in Radio, Fernsehen und Online gesendet bzw. publiziert werden. Dabei kann sie auf ein starkes Redaktionsteam bauen. Die 52-jährige Absamerin ist eine der erfahrensten Journalistinnen des Landes. Sie arbeitet seit 32 Jahren im ORF: als Redakteurin, Chefin vom Dienst und stellvertretende Chefredakteurin.

Programm

Timo Abel-Benini übernimmt als Programmchef von ORF Radio Tirol nicht nur die operative Leitung und Gestaltung des Radioprogrammes, sondern auch den Ausbau und die Weiterentwicklung der Social-Media-Kanäle des ORF Tirol. Der gebürtige Linzer startete seine Radiolaufbahn vor 23 Jahren beim ORF Oberösterreich als Radioproduzent und Musikredakteur. Seit 2007 ist er Teil des ORF-Radio-Tirol-Teams: zuerst als Moderator und Redakteur, seit 2019 als Programmkoordinator und Leiter der Musikredaktion.

Schnell und gut

Chefredakteur Georg Laich ist überzeugt: „Mit dem neuen Führungsteam in der Redaktion ist der ORF Tirol in der Lage, das Publikum noch aktueller und in gewohnter Qualität über alle Bereiche des Lebens in Tirol auf dem Laufenden zu halten. Das gilt sowohl für das digitale Angebot, das für alle Altersschichten immer wichtiger wird, als auch für die klassischen Kanäle Radio und Fernsehen, die gerade im Bereich der regionalen Information unverzichtbar für die Tirolerinnen und Tiroler sind. Das Team setzt gleichermaßen auf langjährige Erfahrung wie auf Offenheit gegenüber neuen Zugängen.“

