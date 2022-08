„Selten so gelacht“ wie in „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ am 20. August in ORF 2

Wien (OTS) - „Selten so gelacht“ lautet das Motto der neuen Ausgabe der Reihe „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ am Samstag, dem 20. August 2022, ab 22.10 Uhr in ORF 2. Gemeinsam mit Johannes Hoppe stellt Peter Rapp einige der lustigsten Fernsehausschnitte der vergangenen Jahrzehnte aus dem ORF-Archiv vor.

Die Highlights: Heinz Holecek als Parodist – von Opernführer Marcel Prawy bis zu Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki, der übers amtliche Telefonbuch herzieht; Werbespots mit Otto Schenk; Rainhard Fendrichs Briefwechsel mit seinem Klassenvorstand; Kabarettklassiker von Georg Kreisler und Erwin Steinhauer sowie Michael Niavarani und Viktor Gernot, die Teddy Podgorskis Nostalgiesendung „Seinerzeit“ aufs Korn nehmen.

Auch Peter Rapp selbst ist voll in Action: beim Kung-Fu-Fighting mit Carl Douglas, als Frühaufsteher, der den Morgensport im Radio wörtlich nimmt, als hüftschwingender „Schlagerfuzzi“ in Franz Zanders „Discopolka“ und als Teilnehmer der Quizsendung „Champion“, bei der er selbst ins Wasser fiel. Musikalisches kommt von jener Gruppe, von der die Signation zu Peter Rapps erster Erfolgssendung „Spotlight“ stammte: der „Dizzy Man's Band“.

