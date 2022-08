Continentale Assekuranz Service GmbH: Mit dem Medical Home Service die Arbeitskraft noch einfacher absichern

Wien (ots) - Sich bei der Arbeitskraft-Absicherung einen notwendigen Arztbesuch ersparen? Das geht jetzt bei der Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsvorsorge der Continentale Lebensversicherung. Denn mit dem Medical Home Service (MHS) kann der Kunde seinen Gesundheitszustand flexibel an einem Ort seiner Wahl erfassen lassen – und so den Gang zum Arzt samt langer Wartezeiten vermeiden. Dadurch wird der Abschluss eines entsprechenden Vertrages bei der Continentale noch bequemer. Die Produkte des deutschen Lebensversicherers sind in Österreich über die Continentale Assekuranz Service GmbH erhältlich.

Sicher und komfortabel durch die Gesundheitsprüfung

„Die Überprüfung des Gesundheitszustandes ist bei der Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsvorsorge grundlegend“, betont Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. „Gerade einen notwendigen Arztbesuch empfinden viele allerdings als Hürde beim Vertragsabschluss. Hier kommen wir unseren Kunden mit einem besonderen Service-Angebot entgegen.“

So kann durch den MHS der Gesundheitszustand des Interessenten einfacher und bequemer erfasst werden. Den Termin mit dem medizinischen Dienstleister kann der Kunde kurzfristig und flexibel vereinbaren. Das speziell ausgebildete, versicherungsmedizinisch geschulte Fachpersonal trifft sich mit dem Kunden an einem Ort seiner Wahl, zum Beispiel zu Hause oder am Arbeitsplatz. Durch die Untersuchung braucht er zusätzliche Gesundheitsfragen im Antrag dann nicht mehr zwingend auszufüllen. Das Angebot ist für den Kunden kostenlos in vielen Regionen Österreichs erhältlich. Es steht ihm bereits ab einer versicherten Rente von mehr als 2.500 Euro zur Verfügung.

PremiumService, wenn es auf ihn ankommt

Doch nicht nur bei der Antragstellung, auch im Leistungsfall spielt der Service bei der Continentale eine große Rolle. „Wer seine Arbeitskraft verliert, befindet sich in einer schwierigen persönlichen Situation“, sagt Dr. Hofmeier. „Daher lassen wir unsere Versicherten nicht allein, sondern unterstützen sie bestmöglich.“ Auf Wunsch des Kunden hilft ihm der Versicherer deshalb schon beim Ausfüllen des Leistungsantrages mit einem Tele-Support.

Innerhalb von 48 Stunden nach Meldung der Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit nimmt die Continentale zudem Kontakt zu ihrem Kunden auf. Darüber hinaus stellt sie ihm während der Leistungsprüfung einen festen, persönlichen Ansprechpartner zur Seite. Außerdem werden alle eingehenden Unterlagen innerhalb von vier Wochen abschließend bearbeitet. Eventuelle Nachfragen stellen die Sachbearbeiter gebündelt. Dieses Service-Versprechen gibt die Continentale ihren Kunden sogar schriftlich. Und sollte es einmal nicht eingehalten werden können, zahlt sie dem Versicherten 50 Euro.

Continentale PremiumBU noch günstiger

Doch nicht nur beim Service, auch bei Preis und Leistung punkten die Tarife der Continentale. Ihre Produkte zur Absicherung der Arbeitskraft verbessert die Gesellschaft kontinuierlich weiter. So konnten in der Continentale PremiumBU aktuell mehrere Berufsgruppen günstiger eingestuft werden. Für bis zu 25 Prozent weniger Beitrag erhalten Ingenieure, Informatiker mit Hochschul-Abschluss sowie zahlreiche Medizinberufe dadurch den vollumfänglichen Schutz für ihre Arbeitskraft. Dieser wurde Anfang des Jahres noch einmal durch zahlreiche Leistungsbausteine erweitert.

Speziell für sie aufbereitete Infos zum PremiumService der Continentale Lebensversicherung erhalten freie Vermittler unter makler.continentale.at/bu-premiumservice. Alle Infos zur Continentale PremiumBU stehen ihnen unter makler.continentale.at/bu-vorsorge zur Verfügung.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Mag. Gerfried Karner als Geschäftsführer und sein sechsköpfiges Team sind im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit mehr als 25 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem zählt sie mit ihren Fondspolizzen zu den Vorreitern auf dem hiesigen Markt. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

