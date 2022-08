Finanzielle Hilfe beim Schulstart: Gutscheine für Schulartikel

Unterstützung für Schüler*innen aus Haushalten mit Mindestsicherung, Sozialhilfe oder Sozialunterstützung

Wien (OTS) - Für viele Familien bedeutet der Schulbeginn eine große finanzielle Belastung. Im Rahmen der Aktion „Schulstartklar!“ werden an Schüler*innen aus Haushalten mit Mindestsicherung, Sozialhilfe oder Sozialunterstützung Gutscheine verteilt.

Für den heurigen Schulstart erhalten Schüler*innen in Mindestsicherungs- bzw. Sozialhilfehaushalten bis Mitte August einen Brief, in dem sie über das Projekt „Schulstartklar!“ informiert werden. Mit diesem Brief können sie bei den Abholstellen der Volkshilfe, der Caritas und der Kinderfreunde ihren Gutschein im Wert von 80 Euro abholen und bei LIBRO & PAGRO DISKONT für Schulartikel einlösen.



Bei der Abholung müssen der Brief und ein amtlicher Lichtbildausweis vorgelegt werden. In Wien wird empfohlen, für die Abholung des Gutscheines einen Termin zu buchen: https://gutschein.volkshilfe-wien.at/.



Details zur Aktion „Schulstartklar!“:

• Für Schüler*innen mit Bezug von Mindestsicherung, Sozialhilfe oder Sozialunterstützung.

• Abholung der Gutscheine in 72 Stellen österreichweit bei den Kooperationspartner*innen: Volkshilfe, Caritas (Tirol & Steiermark), Kinderfreunde (Wien & Tirol)

• Dem Schreiben an die Bezugsberechtigten ist eine Liste der Abholstellen, wo sie die Gutscheine abholen können, beigelegt

• Die Gutscheine können von 16.8.2022 bis 23.09.2022 in den Abholstellen abgeholt werden.

• Die Gutscheine können von 16.8.2022 bis 1.10.2022 österreichweit in allen LIBRO & PAGRO Diskont Filialen eingelöst werden.

• Gutscheinwert 80 € einlösbar ausschließlich für Schulartikel.

Schulstart Plus – Teuerungsausgleich zum Schulstart

Darüber hinaus gibt es vom Sozialministerium heuer auch die Aktion „Schulstart Plus“ – die Anspruchsberechtigten bekommen flexibel einsetzbare Gutscheine der Firma Sodexo in Höhe von 40 Euro. Diese „Schulstart plus”-Gutscheine können sowohl für Schulartikel als auch für Lebensmittel, Kleidung und andere Dinge des täglichen Bedarfs eingelöst werden. Diese Gutscheine erhalten die Anspruchsberechtigten ebenfalls bei den Ausgabestellen für die „Schulstartklar!“-Gutscheine, sie sind bis Ende des Jahres gültig.



Mehr Infos unter: www.schulstartklar.at

Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Mail an:

Hotline: 0800 4000 33

Mo-Do 9:00 – 16:30 Uhr

Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

schulstart @ volkshilfe.at





