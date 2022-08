GrECo International geht mit SCHUNCK in eine gemeinsame Zukunft

Führender Risiko- und Versicherungsspezialist übernimmt die österreichische Tochtergesellschaft der SCHUNCK GROUP

Wien (OTS) - Die zur Ecclesia Gruppe gehörende SCHUNCK GROUP stellt gemeinsam mit der GrECo International AG die Weichen für die Zukunft der in Wien ansässigen SCHUNCK GROUP Austria GmbH. GrECo hat am 17. August 2022 100 Prozent der Gesellschaftsanteile der österreichischen SCHUNCK-Tochter übernommen.

Die SCHUNCK GROUP Austria GmbH hat ihren Hauptsitz in Wien und Niederlassungen in Innsbruck und Budapest. Das Unternehmen betreut schwerpunktmäßig Klienten aus der Transport- und Logistikbranche. Alle Mitarbeitenden werden von GrECo unter der Marke SCHUNCK übernommen. Christoph Repolust, Vorstand der GrECo International AG, dazu: „ Die Verbindung des Transport- und Logistik-Spezialisten SCHUNCK mit der Marktstärke GrECo‘s, schafft Synergien. SCHUNCK ist die perfekte Ergänzung für unsere Spezialisierung auf wichtige Branchen. Durch diese Zusammenarbeit können komplexe Themen im zunehmend herausfordernden Versicherungsmarkt kompetent und klientennah gelöst werden. “

„ Mit der SCHUNCK GROUP Austria bekommen wir ein großartiges Team und attraktive Klienten hinzu. Die lokale Geschäftsführung um Michael Hauswirth sowie die Mitarbeitenden können ihre Stärken und ihr Know-how optimal einbringen “, ergänzt Georg Neubrand, CFO der GrECo International Holding AG.

„ Ich kenne die Geschäftsführung und die Familie Neubrand aus meiner Tätigkeit im Aufsichtsrat der GrECo International Holding AG und bin davon überzeugt, dass wir für die Klienten und Mitarbeitenden der SCHUNCK GROUP Austria den richtigen Partner für die Zukunft gefunden haben. Wir stärken damit außerdem unsere operative Zusammenarbeit mit GrECo “, betont Jochen Körner, CEO der Ecclesia Gruppe. Die Ecclesia Gruppe ist mit einer Minderheitsbeteiligung Gesellschafterin der GrECo International Holding AG.

Über GrECo

Die GrECo Gruppe, ein Familienunternehmen im Privatbesitz, bietet ihren Klienten individuelle Lösungen im Risiko- und Versicherungsmanagement und ist Österreichs führender Versicherungsspezialist für Industrie, Handel, Gewerbe und den öffentlichen Sektor. Aktuell werden vom Unternehmenssitz in Wien 61 Niederlassungen und ca. 1200 MitarbeiterInnen in 17 Ländern, davon rund 400 in Österreich geleitet. Mit elf Standorten in den Bundesländern garantiert GrECo Service aus einer Hand. Die dezentrale Standortpolitik und die damit verbundene persönliche Nähe zu den Klienten sind essenzielle Elemente der umfassenden Dienstleistung. Über das globale Netzwerk von Versicherungsspezialisten, GrECo nova, ist GrECo auch international in 200 Ländern weltweit vertreten.

Rückfragen & Kontakt:

