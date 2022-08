3SI Immogroup auch 2022/23 Premium-Sponsor des First Vienna FC

Verlängerung: Wiener Immobilienentwickler unterstützt Wiener Fußball-Traditionsverein

Wien (OTS) - Der Wiener Zinshaus- und Immobilienentwickler 3SI Immogroup geht mit seinem Sponsoring für den Traditionsverein First Vienna in die Verlängerung: Auch in der nun beginnenden Saison 2022/23 fungiert das Immobilienunternehmen als Premium-Sponsor des Traditionsvereins.

„ Ich freue mich sehr darüber, auch in der heurigen Saison den First Vienna FC als Premiumpartner zu unterstützen! “, so Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup. Der Wiener Traditionsverein stieg in der vergangenen Saison von der Regionalliga Ost in die 2. Liga auf. „ Diesen beachtenswerten Erfolgsweg wollen wir mit unserem Sponsoring tatkräftig unterstützen. Vor allem, da es sich bei der Vienna um einen Verein handelt, bei dem freundschaftlich-familiärer Teamgeist im Zentrum jeden Handelns steht, genauso, wie bei uns, der 3SI Immogroup “, betont Schmidt.

Vienna-Vizepräsident Roland Schmid freut sich über die Verlängerung des Sponsoring-Engagements der 3SI Immogroup: „ Der First Vienna FC 1894 und 3SI Immogroup, das ist ein gelungenes Match, wie es so schön heißt. Einen solchen Partner an seiner Seite zu haben, macht uns stolz und zeigt außerdem, dass der Traditionsverein aus Wien-Döbling eine richtig gute Adresse für hoch-attraktive Sponsoring-Partner geworden ist. Herzlichen Dank für die Unterstützung auch in dieser Spielzeit liebe 3SI Immogroup. “

Für die kommende Saison ist man bei der 3SI Immogroup davon überzeugt, dass die Vienna um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielen wird. „ Mit ein bisschen Glück ist dann im nächsten Jahr die 1. Liga dran – das wäre durchaus ein tolles Fußballmärchen! “, schwärmt Schmidt.

Über die 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit neuem Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell rund 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit vierzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

Über den First Vienna FC

Der First Vienna FC 1894 ist der älteste Fußballverein Österreichs. Der blau-gelbe Traditionsverein aus Döbling gehört mit gleich 6 österreichischen Meistertiteln und 3 österreichischen Cupsiegen zu den erfolgreichsten Vereinen des Landes. Namhafte Fußballgrößen wie Hans Buzek, Mario Kempes, Hans Krankl oder Andreas Herzog trugen das Trikot des Vereins. Neben einer eindrucksvollen Vergangenheit, ist es auch die außergewöhnliche Spielstätte des First Vienna FC 1894, die den Fußballclub über die Landesgrenzen hinweg bekannt macht. Die Naturarena Hohe Warte, die unlängst ihr 100-jähriges Bestehen feierte, ist eine Fußballarena, wie man sie so kein zweites Mal in Europa findet.

