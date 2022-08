Wölbitsch/Grießler: Tourismuszonen müssen in Wien endlich umgesetzt werden

Städtetourismus dadurch wieder ankurbeln – Bürgermeister Ludwig gefordert

Wien (OTS) - „Tourismuszonen würden für mehr Flexibilität, mehr Umsatz, mehr Arbeitsplätze und mehr Wertschöpfung in unserer Stadt sorgen. Daher müssen diese endlich umgesetzt werden“, so Klubobmann Markus Wölbitsch und Tourismussprecher Gemeinderat Markus Grießler angesichts der aktuellen Berichterstattung in der "Kronen Zeitung". So seien die aktuellen Regelungen mehr als unübersichtlich und alles andere als nachvollziehbar und würden bei vielen Menschen auf Unverständnis stoßen.



„Gerade jetzt muss alles daran gesetzt werden um den Städtetourismus, der sich langsam wieder erholt, anzukurbeln. Gerade die Pandemie und auch der damit verbundene Wiener Sonderweg haben für enorme Einbußen gesorgt “, so Wölbitsch weiter.



Tourismuszonen würden rund 800 neue Arbeitsplätze für Wien und 140 Mio. Euro zusätzlichen Umsatz in den Geschäften bringen. „Es ist unverständlich, dass in allen anderen Bundesländern Tourismuszonen längst üblich sind, während diese in einer Millionenstadt wie Wien einfach nicht umgesetzt werden“, so Grießler weiter.



Bürgermeister muss handeln



Der Bürgermeister sei in diesem Zusammenhang aufgefordert, Tourismuszonen in Wien zu ermöglichen, was einfach und unbürokratisch möglich wäre. „Es ist höchste Zeit, dass diese auch in Wien endlich Realität werden. Im Sinne der Wiener Wirtschaft und der Kundinnen und Kunden“, so Wölbitsch und Grießler abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at