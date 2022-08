Über 900 Teilnehmer*innen bei Sommerdeutschkursen für geflüchtete Schüler*innen aus der Ukraine in Wien

Wien (OTS) - Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine sind tausende Menschen in Österreich angekommen, vor allem Frauen und Kinder. Die Stadt Wien hat diverse zusätzliche Angebote ins Leben gerufen, um sie bestmöglich beim Ankommen zu begleiten. Für schulpflichtige Kinder und Jugendliche aus der Ukraine, die in diesem Schuljahr eine Wiener Volksschule, Mittelschule oder AHS-Unterstufe besuchen, bietet die Stadt Wien in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Wien und Interface Wien kostenlose Sommerdeutschkurse für Schüler*innen an.

Vom 11. Juli bis 19. August finden an fünf Schulstandorten insgesamt 36 Kurse statt. 924 Kinder und Jugendliche nehmen insgesamt daran teil und bekommen 20 Stunden pro Woche Deutschförderung.

Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung und Integration Christoph Wiederkehr: „Es ist wichtig, Kindern und Jugendlichen in Wien Perspektiven zu bieten und sie ins Schulsystem zu integrieren. Mit dem zusätzlichen Deutschangebot für geflüchtete Schülerinnen und Schüler wollen wir die Schüler*innen dabei unterstützen, ihre Sprachkompetenz zu stärken und zu erweitern, um gut ins neue Schuljahr zu starten.“

Die aus der Ukraine vertriebenen Schüler*innen festigen und vertiefen den Erwerb der deutschen Sprache in den Sommerdeutschkursen. Unterrichtet werden sie im Tandem von jeweils einer Lehrkraft mit Deutsch als Erstsprache und einer ukrainisch deutschsprachigen Lehrkraft. Zielgruppengerechte Themen des alltäglichen Lebens und ein Lern-Setting, das Methodenvielfalt fördert, bilden den Rahmen dieses neugeschaffenen Angebots.

Bildungsdirektor für Wien Heinrich Himmer: „Ich bin sehr beeindruckt, wie schnell Kinder und Jugendliche eine neue Sprache lernen können und wie wichtig es ihnen selbst und ihren Eltern ist. Hier ist in wenigen Wochen vieles gelungen. Ein großes ‚Danke‘ an die Kinder, die in den Ferien lernen und an die Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen für ihr Engagement. Ich wünsche allen schon jetzt ein gutes und erfolgreiches neues Schuljahr.“

Margit Wolf, Geschäftsführerin von Interface Wien: „Es ist immer wieder beeindruckend, wie geflüchtete Kinder trotz schwierigster Umstände bereit sind, Neues, wie eine Sprache, zu lernen und engagierten Lehrer*innen es gelingt, dass Kinder zuversichtlich und motiviert in ein neues Schuljahr gehen.“

