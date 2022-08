ORF III am Donnerstag und Freitag: Filmschätze „Vater sein dagegen sehr“ und „Ist Geraldine ein Engel?“

Außerdem: ORF-III-Krimisommer mit „Inspector Barnaby“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Donnerstag, dem 18. August 2022, zwei Filme der „Inspector Barnaby“-Krimireihe. Am Freitag, dem 19. August, stehen mit „Vater sein dagegen sehr“ und „Ist Geraldine ein Engel?“ zwei Filmschätze auf dem Programm.

Donnerstag, 18. August

Ab 20.15 Uhr ermittelt Inspector Barnaby (Neil Dudgeon) wieder in zwei spannenden Fällen. In „König Dame Tod“ erwacht die 16-jährige Harriet Farmer nach einem Jahr aus dem Koma. Ihr Vater, ein eifriges Mitglied im örtlichen Schachklub, wird ermordet, ihr Freund Finn Robson ist verschwunden – ein verworrener Fall für Barnaby. Danach wird in „Reif für die Rache“ (21.50 Uhr) eine Frau von einem riesigen Käse erschlagen – und zwar in jener Käserei, die den weltbekannten „Midsomer Blue“ herstellt. Bei den Ermittlungen stoßen Barnaby und Jones (Jason Hughes) auf geheime und umstrittene Modernisierungspläne.

Freitag, 19. August

Im Vorabend bespricht ORF-III-Bühnenkritiker Heinz Sichrovsky in „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) die Premiere des Schauspiels „Iphigenia“ bei den diesjährigen Salzburger Festspielen.

Im Hauptabend präsentiert ORF III zwei Komödien der Reihe „Filmschatz Österreich“. In „Vater sein dagegen sehr“ (20.15 Uhr) erfährt Schriftsteller Lutz Ventura (Heinz Rühmann) eines Tages vom plötzlichen Tod seiner Schwester. Lutz nimmt sich ihrer beider Kinder an, was unweigerlich zu Komplikationen mit seiner Verlobten führt – denn diese drängt ihn, sich zwischen ihr und den Kindern zu entscheiden.

Danach kommt in „Ist Geraldine ein Engel?“ (21.50 Uhr) die reizende Geraldine (Conny Froboess) einem amourösen Abenteuer ihres Liebsten Niki (Peter Weck) auf die Schliche. Als er sie daraufhin nach Monte Carlo einlädt, ahnt sie, mit wem die Reise eigentlich geplant war. Doch Geraldine gibt nicht auf und beginnt ein turbulent beschwingtes Spiel mit Amors Pfeilen.

