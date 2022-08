Aufzucht: Der Weg vom Küken bis zur fertigen AMA-Pute.

Österreich (OTS) - Das Putenleben beginnt in der zurzeit einzigen Puten Brüterei des Landes.

Ab dort greifen auch die strengen AMA-Gütesiegel Richtlinien.

In den Brutmaschinen herrschen vergleichbare Bedingungen wie bei der natürlichen Brut durch die Pute. Auch die Brutdauer ist mit 28 Tagen gleich lange. Während der Zeit in der Brutmaschine werden die Eier täglich mehrmals gewendet, der Brutfortschritt wird regelmäßig kontrolliert.

Nach dem Schlupf werden die Küken nach Geschlechtern getrennt und in handlichen Kartons, unter kontrollierten Klimabedingungen, per LKW an den Putenbauern geliefert. Dort angekommen, werden sie die erste Woche in kreisförmigen Abgrenzungen gehalten, wo sie alles finden was sie brauchen und sich an den Stall gewöhnen. In dieser Zeit lernen sie auch selbständig wie man an frisches Wasser und spezielles Küken-Futter herankommt. Danach sind sie groß genug, um in den riesigen Stallflächen zurechtzukommen.

Aufgrund der Unterschiede in Wachstumsgeschwindigkeit und Endgewicht erfolgt die Aufzucht von Hahn und Henne in zwei getrennten Bereichen.

Und das unter den strengen gesetzlichen Bestimmung und die noch weitergehenden AMA-Gütesiegel Richtlinien. Penibel genau muss jeder Schritt aufgezeichnet werden damit die Rückverfolgbarkeit lückenlos gewährleistet ist.

Die Tiere haben im Stall erhöhte Ebenen wo sie nach Lust und Laune hinauf und hinunterspringen und so ihr natürliches Verhalten ausleben können.

Alle neueren Ställe besitzen darüber hinaus großflächige sogenannte Sonnenterassen, das sind Frischluftzonen, wo sie nur durch ein Vogelgitter vom Freilauf getrennt sind.

Die weiblichen Tiere haben nach 15 Wochen mit 10kg ihr Endgewicht erreicht, während die Truthähne nach 22 Wochen ihr Schlachtgewicht von 20kg erreichen. Die Schlachtung erfolgt kurz vor der Geschlechtsreife, damit keine geschlechtsspezifischen Unterschiede schmeckbar sind. Dazu werden die Puten in den frühen Morgenstunden abgeholt und nach der maximal erlaubten Transportzeit von 4,5 Stunden und einer ausreichenden Beruhigungsphase im AMA-zertifizierten Schlachthof völlig stressfrei geschlachtet.

Ab jetzt beginnt die kontrollierte, geschlossene Kühlkette bis ins Kühlregal der Märkte. Und von dort nach Hause, wo aus dem guten AMA-Gütesiegel Putenfleisch köstliche Gerichte zubereitet werden.

Woran erkennt man nun beim Einkauf die gute AMA-Pute? Ganz einfach: Egal welche Handelsmarke auf dem Etikett steht – wenn das AMA-Gütesiegel drauf ist, dann ist die gute Pute drin.

Weitergehende Informationen und 100 feine Putenrezepte auf: www.diegutepute.at

Näheres zum AMA-Gütesiegel: www.amainfo.at

Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.

