Neuzugang bei Marketagent

Aufbau der Sales Struktur startet mit Sales Manager Alexander Nusshold-Bertschler.

Alexander Nusshold-Bertschler zeichnet für den erstmaligen Aufbau einer Sales-Struktur verantwortlich und wird so ein Stück weit auch eine Trendwende bei Marketagent einläuten. Thomas Schwabl, Gründer und Geschäftsführer von Marketagent 1/2

Die Welt ist im schnellen Wandel. Ich bin überzeugt davon, dass Firmen Marktforschung brauchen, um den Markt und ihre Kunden besser zu verstehen und die unternehmerischen Ziele darauf anzupassen. Ich freue mich auf die Herausforderung gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft mitzubestimmen! Alexander Nusshold-Bertschler, neuer Sales Manager von Marketagent 2/2

Baden (OTS/Marketagent) - Marketagent stellt seine Sales-Struktur auf professionelle Beine und begrüßt Alexander Nusshold-Bertschler neu im Team in Baden bei Wien.

Seit Juni 2022 ergänzt Alexander Nusshold-Bertschler das Team vom Marketagent in Baden bei Wien. Der ehemalige Leistungssportler war bis dato bei der Taiwanesischen Airline EVA Airways Cooperation im Sales & Marketing für Central- & Eastern Europe tätig. Bei Marketagent wird sich der Vertriebsexperte als Sales Manager auf die Vermarktung von innovativen und neuwertigen Marktforschungstools fokussieren und Firmen dabei unterstützen Antworten auf ihre Forschungsfragen zu finden.

Thomas Schwabl, Gründer und Geschäftsführer von Marketagent freut sich über den Neuzugang und blickt erwartungsvoll in die Zukunft. „Der Sales-Bereich wurde von uns bis dato schon beinahe traditionell vernachlässigt und war von Passivität und Zurückhaltung geprägt. Umso mehr freuen wir uns, mit Alexander nicht nur einen jungen motivierten Kollegen, sondern allen voran auch versierten Vertriebsexperten gefunden zu haben“, so Schwabl. „ Alexander Nusshold-Bertschler zeichnet für den erstmaligen Aufbau einer Sales-Struktur verantwortlich und wird so ein Stück weit auch eine Trendwende bei Marketagent einläuten. “

„ Die Welt ist im schnellen Wandel. Ich bin überzeugt davon, dass Firmen Marktforschung brauchen, um den Markt und ihre Kunden besser zu verstehen und die unternehmerischen Ziele darauf anzupassen. Ich freue mich auf die Herausforderung gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft mitzubestimmen! Die Online Marktforschung kann hier mit Multimedialität, Schnelligkeit, Kosteneffizienz und streuverlustfreiem Targeting punkten und dass ich hier mit dem Pionier und Innovationsführer Marketagent zusammen arbeite, erfüllt mich mit Stolz.“ – so Nusshold-Bertschler.

Rückfragen & Kontakt:

Marketagent.com online reSEARCH GmbH

Mag. Andrea Berger

Mühlgasse 59, A-2500 Baden

a.berger @ marketagent.com

+43 2252 – 909 009