ARBÖ: Rückreiseverkehr, Frequency und MotoGP sorgen für ein staureiches Wochenende

Wien (OTS) - An diesem Wochenende ist das Verkehrsgeschehen wieder vom Rückreiseverkehr geprägt. Aber auch das Frequency Festival in St. Pölten und der MotoGP in Spielberg werden Staus und Verzögerungen mit sich bringen.

Das Ferienende in Brandenburg, Berlin, Bremen, Niedersachen, Sachsen-Anhalt und Teilen der Niederlande wird wie so oft für volle Straßen auf den Transitrouten im Westen sorgen. Vor allem betroffen sind:

die Karawanken Autobahn (A11)

die Tauern Autobahn (A10)

die Phyrnautobahn (A9)

sowie auch die Fernpassstrecke (B179) vor dem Leermosertunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen.

Mit Staus bei der Aus- und Einreise muss man am Grenzübergang Karawankentunnel auf der A11, sowie auch auf der A13 über den Brenner rechnen. Vor den Grenzübergängen Suben (Innkreis Autobahn A8) und Walserberg (West Autobahn A1) wird es ebenfalls stauen.

Frequency Festival rockt wieder St. Pölten

Von heute bis Samstag, den 21. August findet nach zweijähriger Pause das „FM4 Frequency Festival“ in Sankt Pölten statt. Mit mehr als 150.000 Besucher bis Samstag im „Green Park“ ist das Festival restlos ausverkauft. Wer mit dem eigenen Fahrzeug anreist, sollte bei der Anreise und speziell bei der Abreise rund um das Veranstaltungsgelände, sowie auf der Mariazeller Straße (B20) und vor der Autobahnanschlussstelle Sankt Pölten-Süd auf der Westautobahn (A1) mit Staus und langen Verzögerungen rechnen. Im östlichen Teil des Festivalgeländes befinden sich viele neue Parkplätze, diese erreicht man über die Ausfahrt Sankt Pölten-Ost auf der Kremser Schnellstraße. „Sankt Pölten ist öffentlich durch die ÖBB und Westbahn sehr gut erreichbar. Vom Hauptbahnhof verkehren gratis Shuttle-Busse zum und vom Greenpark“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Josef Kocanda.

MotoGP bringt zahlreiche Motorradfans nach Spielberg

Am kommenden Wochenende, vom 19. bis 21. August, wird der MotoGP am Red-Bull-Ring in Spielberg in der Obersteiermark die Motorradreifen zum Glühen bringen. Die ARBÖ-Experten wissen aus Erfahrung, dass hunderttausende Zweirradfans das Event besuchen werden. Die Anreise der Fans wird speziell rund um die Strecke, unter anderem auf der Spielberger Straße sowie auf den direkten Zufahrten zu den Parkplätzen, für Staus sorgen. Auch auf der Murtal Schnellstraße (S36), vom Knoten St. Michael (A9) kommend, wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Mitarbeiter vor Ort leiten die Autofahrer zu nächstgelegenen Parkplätzen weiter. Erfahrungsgemäß bringt die Abreise am späteren Nachmittag nach den Siegerehrungen noch die längsten Verzögerungen mit sich, da die Besucher fast gleichzeitig losfahren. „Reisen Sie frühzeitig mit dem Auto an, um Staus zu umgehen. Wenn möglich weichen Sie auf die öffentlichen Verkehrsmittel aus. Vom Bahnhof Knittelfeld fahren von Freitag bis Sonntag gratis Shuttlebusse zum Veranstaltungsgelände“, rät der ARBÖ-Informationsdienst.

