Seegene startet die weltweit erste In-Life-PCR-Kampagne in Vietnam

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - SEOUL, Südkorea, 17. August 2022 /PRNewswire/ - Seegene Inc. (096530), Südkoreas führendes Molekulardiagnostik-Unternehmen, wird mit dem Testzentrum LabHouse zusammenarbeiten, um ab August seine In-Life-PCR-Kampagne in Vietnam für Fahrer des Personenbeförderungsdienstes Grab zu starten.

Die In-Life-PCR-Kampagne von Seegene ist eine weltweite Initiative, die zu regelmäßigen Tests auf Atemwegsviren, einschließlich COVID-19, Grippe und Erkältungen, ermutigen soll, um sich vor Infektionskrankheiten zu schützen. Ziel ist es, die schnelle Ausbreitung einzudämmen und eine rasche Rückkehr zur Normalität zu gewährleisten, indem man sich an Personen in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Pflegeheimen, sowie an Personen richtet, die keine Symptome aufweisen.

Seegene wird LabHouse seinen Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay zur Verfügung stellen, der gleichzeitig COVID-19, Influenza A und B sowie das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) nachweisen kann. Das Unternehmen wird auch die erforderlichen PCR-Instrumente und -Systeme bereitstellen, um den erhöhten Testbedarf im Rahmen der In-Life-PCR-Kampagne zu decken. Seegene plant zudem, seine vollautomatische PCR-Lösung ‚STARlet-AIOS' für komfortable und hochdurchsatzfähige Arbeitsabläufe anzubieten.

LabHouse wird die klinischen Proben entnehmen, die PCR-Testverfahren durchführen und die PCR-Ergebnisse den Grab-Fahrern in den vietnamesischen Städten Ho Chi Minh und Hanoi zur Verfügung stellen. Die Fahrer können sich bei LabHouse testen lassen oder sogar einen Servicemitarbeiter beauftragen, sie zur Probenentnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem Ort ihrer Wahl aufzusuchen. LabHouse ist in Gesprächen mit Krankenhäusern in anderen vietnamesischen Städten, um die In-Life-PCR-Kampagne auszuweiten.

„Wir haben uns entschieden, die In-Life-PCR-Kampagne mit Seegene zu starten, um präventiv gegen das weltweite Wiederaufleben von COVID-19 vorzugehen, das durch neue Varianten und vermehrtes Reisen ausgelöst wird", sagte Nguyen Khoi Do, CEO von LabHouse. „Wir hoffen, dass wir durch regelmäßige Tests die Gesundheit und Sicherheit der Fahrer und der Grab-Nutzer schützen können."

