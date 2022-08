20 Mountainbike-Angebot und 600 Kilometer mehr Mountainbike-Strecken in der heurigen Saison

LR Danninger: „Das Thema Mountainbike wird als Reisemotiv immer attraktiver“

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit neuen mehrtägigen Angeboten begeistert Niederösterreich in dieser Saison einmal mehr Mountainbikerinnen und Mountainbiker für einen Kurzurlaub. Von der sportlichen mehrtägigen Tour bis zum genussvollen E-Bike-Kurzurlaub und geführten Touren ist für jeden das passende Package dabei. Darüber hinaus startete Niederösterreich heuer mit 600 neuen Mountainbike-Kilometern in die Saison. Zum umfangreichen Mountainbike-Angebot in Niederösterreich zählen mehr als 330 Strecken unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen und elf Trailcenter, Trailparks und Trail Areas auf einer Länge von insgesamt 6.000 Kilometern.

„Das Thema Mountainbike wird als Reisemotiv immer attraktiver. Unser großes Ziel ist es, unsere Gäste länger hier zu behalten und somit die Wertschöpfung pro Gast zu erhöhen. Das oberste Motto lautet daher: Vom Ausflug zum Kurzurlaub – vom Kurzurlaub zum Haupturlaub! Bei den insgesamt 20 Mountainbike-Angeboten ist sicher für jeden das passende Package dabei. Anfänger sind beispielsweise in den Trailparks und Trailcentern gut aufgehoben, aber auch echte Profis und sportlich ambitionierte Bikerinnen und Biker kommen bei den mehrtägigen Etappentouren wie etwa dem neuen „Mountainbike-Pilgern“ nach Mariazell voll auf ihre Kosten. Und auch wenn die Buchungszahlen für den Sommer kontinuierlich nach oben gehen, gibt es dennoch noch überall freie Kapazitäten.“, so Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Michaela Zeiler, Bereichsleitung Themen- und Partnermanagement der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Unsere Mountainbike-Angebote sind so vielfältig wie das Land selbst. Wir bieten dabei eine breite Palette: Für Einsteigerinnen und Einsteiger gibt es genussvolles Biken für 2-3 Tage in Kombination mit Kulinarik, Kultur und anderen Sportarten wie z.B. Yoga. Für die MTB-Profis bieten wir Packages mit bis zu 460 Kilometer Bikevergnügen an, so können zum Beispiel am Granittrail bis zu sieben anspruchsvolle Bike-Tage verbracht werden. Wichtig ist uns dabei, die radrelevanten Betriebe wie Beherberger, Wirtshauskultur-Wirtinnen und Wirte, Ausflugsziele und Radshops entlang der Strecke bestmöglich zu integrieren, um dem Gast ein Gesamterlebnis auf zwei Rädern zu bieten.“

Die vielen Heurigen, Hütten und Wirtshauskultur-Wirtinnen und Wirte entlang der Mountainbike-Strecken laden zum Einkehren und auch Übernachten ein, wie beispielsweise das Gasthaus Kalteis in Kirchberg an der Pielach. Dieses bietet nicht nur kulinarischen Genuss auf höchstem Niveau, sondern mit seinen Flussbetten auch spezielle Genussangebote.

Hubert Kalteis vom Gasthof Restaurant Kalteis in Kirchberg an der Pielach: „Radfahrerinnen und Radfahrer zählen in den letzten Jahren immer häufiger zu unseren Gästen. Besonders schätzen diese, dass wir ihnen eine eigene versperrbare Garage für ihre Fahrräder anbieten sowie eine Ladestation für ihre E-Bikes. Unsere neuen Flussbetten werden sehr gut für eine oder mehrere Nächtigungen angenommen. Somit können die Gäste bei einem Einkehrschwung in unser Wirtshaus die Region Pielachtal nicht nur von der sportlichen, sondern auch von der genussvollen Seite entdecken.“

