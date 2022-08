Racing Rookie 2022: Simon Seiberl ist neuer Champion (FOTO)

Wien (ots) -

Der 19-jährige Oberösterreicher konnte den Wettbewerb für sich entscheiden

Platz 2 sichert sich Thomas Traußnig

Bei der 19. Auflage des Racing Rookie - durchgeführt von den Partnern auto revue, der Austria Motorsport Federation (AMF), der ÖAMTC Fahrtechnik und Ford - sicherte sich Simon Seiberl den Sieg am Wachauring in Melk und darf sich über einen rennfertigen Ford Fiesta ST-Boliden samt Starterpaket und Trainingseinheiten mit den Instruktoren der ÖAMTC-Fahrtechnik im Gesamtwert von rund 40.000 Euro freuen.

Beim Racing Rookie, der österreichweit größten Talentsuche im Motorsport, waren auch heuer wieder insgesamt 20 ambitionierte Nachwuchs-Rennfahrer:innen im Alter von 16 bis 21 Jahren dabei, die am vergangenen Wochen zum großen Finale am Wachauring in Ford-Boliden gegeneinander antraten. Die Ausscheidungsrunden fanden zuvor in den ÖAMTC-Fahrtechnik Zentren in ganz Österreich statt.

Die Motorsport-Jungtalente lieferten sich durchgehend spannende Fights und stellten neben atemberaubender Geschwindigkeitsmanöver auch ihre Geschicklichkeit unter Beweis.

Beim Zeitslalom, der auf Asphalt und schneefahrbahnähnlichem Rutschbelag im "In-Field" der Rennstrecke absolviert werden musste, kristallisierten sich die besten 8 Rookies schnell heraus.

Als Wertungskriterium des Durchgangs wurde die schnellste Zeit bei geringster Fehlerquote herangezogen. Danach folgten die Einzelrennen, in denen die Rookies versuchten, eine persönlich schnellste Rundenzeit zu fahren. Vier Rookies setzten sich hier durch und kamen weiter zur nächsten Zielsetzung, drei Runden auf der selektiven Rennstrecke des Wachaurings in bestmöglicher Zeit zu absolvieren.

Der 19-jährige Seiberl konnte sich schließlich in einem Kopf an Kopf Rennen gegen den zweiten Finalisten Thomas Traußnig durchsetzen, damit machte sich der Oberösterreicher aus Windhaag selbst das schönste Geburtstagsgeschenk: Der Nachwuchspilot wird in Kürze 20 Jahre alt.

