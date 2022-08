Der Waldmacher: Schlöndorff-Film über Tony Rinaudo

Dokumentarfilm zu Wiederaufforstung in Afrika

Wien (OTS) - „Ich bin überzeugt, mit den richtigen Anbaumethoden könnte Afrika leicht die ganze Welt ernähren“, sagt Tony Rinaudo im Film „Der Waldmacher“. Vor etwa 40 Jahren kam der Agraringenieur in den Niger und musste feststellen, dass herkömmliche Wiederaufforstung nicht funktionierte. Also entwickelte er eine eigene Methode: Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR). Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff hat nun eine Dokumentation über den „Waldmacher“ gedreht, die ab 9. September auch in Österreich zu sehen ist.

Tony Rinaudo hatte im Boden immer wieder Wurzelwerk entdeckt, praktisch einen „unterirdischen Wald“. Diesen begann er zu regenerieren und er war damit sehr erfolgreich. Seit mehr als 20 Jahren stellt er sein Wissen World Vision zur Verfügung und bildet Farmer in Afrika aus, die seine Methode weitertragen. Ganze Landstriche, die als unfruchtbar galten, konnten so wieder begrünt werden.

2018 erhielt Rinaudo dafür den alternativen Nobelpreis. Nun bringt der Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff die Arbeit des Umweltpioniers in einer Film-Dokumentation auf die Leinwand: Im September ist „Der Waldmacher“ auch in den Kinos in Österreich zu sehen.

„Der Waldmacher“ ist aber nicht nur ein Film über FMNR und das Lebenswerk Tony Rinaudos. Die Dokumentation zeigt vor allem auch die Menschen, die seine Methode weitertragen und voller Hoffnung und Lebensfreude sind.

