Wasser im eigenen Garten bewusst einsetzen

Linz (OTS) - Die heißeste Jahreszeit ist ein guter Anlass, über das kostbare Nass im Garten nachzudenken. Es gibt drei Quellen: Leitungs-, Brunnen- und Regenwasser. Ersteres ist üblicherweise immer zugänglich, jedoch teuer. Und es muss aufwändig gereinigt werden. Für sehr große Gärten kann ein Brunnen sinnvoll sein, er speist sich aus dem Grundwasser. Interessant zu wissen: 97 % des Wassers auf der Erde ist Salzwasser. Nur 3 % davon sind Süßwasser, von dem wiederum etwa nur 1 % für unsere Nutzung zur Verfügung steht.*

Regenwasser ist eine ebenso ökologische wie preiswerte Lösung. Es trägt zur Ressourcenschonung bei und ist außerordentlich pflanzenfreundlich. In einer Regentonne oder Zisterne gesammelt, eignet es sich hervorragend als Gießwasser, weil es weder zu kalt noch zu kalkhaltig für sensiblere Pflanzen ist. Entsprechende Pumpen bringen das kühle Nass bequem an die richtige Stelle im Garten.

Einfache Komplettlösung – die Regenfasspumpe

Will man den Garten mit Wasser aus einer Regentonne bewässern, bietet sich die Gardena Regenfasspumpe an. Sie befördert das kühle Nass überall dahin, wo man es haben möchte. Sparsame Gärtnerinnen und Gärtner kommen damit sogar ganz ohne Gießkanne aus. Einfach das angewinkelte, teleskopierbare Anschlussrohr der Pumpe in das Regenfass einhängen, Schlauch und Gießbrause oder das Gardena Micro-Drip-System (=Tröpfchenbewässerung direkt an der Wurzel) anschließen und schon kann es losgehen. Die abzugebende Wassermenge kann ganz unkompliziert über das Regulier- und Absperrventil stufenlos eingestellt werden. Die Regenfasspumpe 2000/2 18V P4A verfügt über einen 18 V System Akku der Power for All Alliance**. Mit ihr kann unabhängig vom Strom, druckstark, komfortabel und besonders flexibel gearbeitet werden. Die Pumpe schafft samt Akku 65 Minuten Arbeitszeit und es können 2.000 Liter Wasser pro Stunde gefördert werden. Und jeder selbstgeförderte Liter mindert die eigene Wasserrechnung.

Ganz bequem kann man die richtige Pumpe für seine individuellen Ansprüche auch auf www.gardena.com auswählen. Einfach die Fragen des Pumpenberaters*** beantworten und innerhalb weniger Schritte weiß man, welches die richtige Pumpe für den eigenen Bedarf ist.

Über GARDENA

Seit mehr als 50 Jahren bietet GARDENA alles, was leidenschaftliche Gärtner benötigen. Das breit gefächerte Sortiment umfasst innovative Lösungen und Systeme für Bewässerung, Rasenpflege, Baum- und Strauchpflege sowie die Bodenbearbeitung. Heute ist GARDENA ein in Europa führender Anbieter von hochwertigen Gartengeräten und in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten. GARDENA ist eine Marke der Husqvarna Group. Weitere Informationen unter gardena.com.

*Freshwater Availability | NASA Earth Data, Sep 8, 2021

**Die Power for All Alliance ist eines der größten markenübergreifenden 18 V Akku-Systeme führender Hersteller weltweit und bietet Lösungen für das ganze Zuhause. www.powerforall-alliance.com

*** www.gardena.com/at/service/produktberater/pumpenberater

