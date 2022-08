Bergerlebnis für Jugendliche in Niederösterreich

LR Danninger: „Bergausflug in Niederösterreich kann ein richtiges Actionerlebnis sein, das vor allem Jugendliche anspricht“

St. Pölten (OTS/NLK) - Bergerlebnis in Niederösterreich: von spannend bis entspannend. Erholung in den Bergwelten Niederösterreichs kann meditativ und beruhigend wirken, gerade junge Menschen möchten in ihrer Freizeit neben der Erholung aber auch Abenteuer und Action erleben. Genau in diesem Bereich gibt es eine breite Palette an Möglichkeiten. Und die Schönheit der Bergkulisse wird auch gerne mit anderen geteilt – denn die attraktiven Berg-Motive sind auf jeden Fall ein Instagram-Posting wert.

Kürzlich wurden über eine APA-Comm Analyse die 15 am meist benutzten Bergnamen-Hashtags ausgewertet und festgestellt, dass sich drei davon in Niederösterreich befinden. Der Schneeberg (Platz 6), die Rax (Platz 7) und die Hohe Wand (Platz 14) begeistern mit ihren vielen schönen Plätzen, die man seinen Followern nicht vorenthalten möchte. Diese Selfie-Hotspots sind, gerade für Jugendliche, ein weiterer Grund, um die Gipfel zu stürmen. Dabei bietet Niederösterreich noch viel mehr Angebote für junge Menschen.

„Die Zeiten, in denen das Bergerlebnis rein aus Wandern bestand, sind längst vorbei. Mittlerweile kann ein Bergausflug in Niederösterreich ein richtiges Actionerlebnis sein, das vor allem Jugendliche anspricht“, so Tourismuslandesrat Jochen Danninger und betont:

„Wanderungen sind eines der Hauptmotive, um Niederösterreich für einen Ausflug zu besuchen. Sie sind somit auch ein wichtiger Faktor der touristischen Wertschöpfung in unserem Bundesland. Auf unserer Instagram-Seite ‚@visitniederoesterreich‘ sind zahlreiche spannende und wunderschöne Selfie-Hotspots zu finden und wir freuen uns, dass unsere beeindruckenden Berg- und Naturkulissen jetzt auch durch die Hashtag Analyse betätigt wurden. Vor allem, weil sowohl der Schneeberg, also auch die Rax in ihrer Instagram-Präsenz massiv gestiegen sind. Im Vergleich zu 2019, also Vorkrisenniveau, konnten sie sich beinahe verdoppeln.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Egal ob Trail Running, Yoga am Berg, Mountainbiken oder Veranstaltungen am Berg, es ist für Jede und Jeden etwas dabei. Die einen wollen runterkommen, die anderen raufgehen. Die einen wollen zu sich kommen, die anderen über sich hinausgehen. Die einen wollen Naturerlebnisse, Ausblicke und gutes Essen, die anderen Action, Fun und Live-Musik, die dritten wollen von allem etwas – das alles ist in Niederösterreich möglich. Und zwar nicht mehr nur fokussiert im Sommer, sondern das ganze Jahr über.“

„Ein weiterer Faktor, der für das Bergerlebnis in Niederösterreich immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist die öffentliche Anreise mit Bus oder Bahn. Heuer wurde dazu ein Pilotprojekt in der Region Semmering-Rax gestartet. Es wurde ein autofreies Mobilitätskonzept entwickelt, das Wander- und Kulturgäste auch in den Randzeiten, also früh morgens oder abends nach Veranstaltungen die letzten Kilometer bis zum Hotel oder Ausflugsziel bringt“, so Markus Redl, Geschäftsführer ecoplus Alpin GmbH.

Weitere Informationen: Niederösterreich Werbung, Silvia Hraby, +43 (0) 2742 - 9000 – 19844, silvia.hraby @ noe.ac.at; Büro LR Jochen Danninger, Andreas Csar, +43 (0) 2742 - 9005 – 12253, andreas.csar @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse