Vortragsreihe „Wissenschaft im Wirtshaus“ startet

LH Mikl-Leitner: Wissenschaft direkt zu den Menschen bringen

St. Pölten (OTS/NLK) - Wirtshäuser in Niederösterreich öffnen ihre Türen für die Wissenschaft und die Forschung. Unter dem Titel „Science Afternoon – Wissenschaft im Wirtshaus“ startet im Spätsommer die neue Vortragsreihe mit Spitzenforscherinnen und –Forschern in außergewöhnlichem Ambiente: im Bühnenwirtshaus „BAUERs Bühne“ in Obersiebenbrunn und im Mautswirthaus in Mödling.

„Top-Forschende, die als Koryphäen auf ihrem Gebiet gelten, bringen Interessierten Wissenschaft verständlich näher und greifen topaktuelle Forschungsthemen auf. Das große Interesse bestärkt uns darin, unser jahrelanges Engagement für den direkten Dialog zwischen Wissenschaft und Bevölkerung fortzuführen. Ich lade Sie herzlich zu den spannenden Abenden ein“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Veranstaltet werden zwei Vortragsreihen. Die erste Vortragsreihe setzt sich mit dem Thema „Allergien“, einer verbreiteten Volkskrankheit, auseinander. „Studien zeigen, dass etwa 30% der Weltbevölkerung von Allergien betroffen sind und in Zukunft mit einer weiteren Steigerung zu rechnen ist. Diese Entwicklung ist Grund genug, sich über das spannende Forschungsfeld der Allergologie zu informieren“, so LH Mikl-Leitner.

Start des ersten Vortrages ist Montag, 22. August 2022, bei dem der Frage nachgegangen wird „Wie und wo Allergien entstehen?“. Besucht werden kann der Vortrag im Bühnenwirtshaus „BAUERs Bühne“ in Obersiebenbrunn. Die genauen Einlass- und Beginnzeiten sind beim jeweiligen Vortrag auf der Website noe.gv.at/wissenschaft-im-wirtshaus angeführt. Hier finden sich auch alle Termine, Details und Informationen zu den weiteren Vortragsthemen.

„Wasser und Gesundheit“ ist der Schwerpunkt der zweiten Vortragsreihe, die in Mödling im Mautswirthaus, der Bühne Mayer, abgehalten wird. Der Start der zweiten Vortragsreihe ist im September. Beide Themenreihen beinhalten fünf Vortragstermine, die alle unabhängig voneinander besucht werden können. Die Vortragsreihen werden in Kooperation mit der Initiative WissensDurst und dem Verband der Wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs (VWGÖ) durchgeführt. Die Konsumation vor Ort ist selbst zu zahlen, der Besuch der Veranstaltungen ist kostenlos.

