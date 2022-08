Die Hofburg ruft! „Mei' Präsident“-Unterstützungstour

Dominik Wlazny legt im Rahmen seiner Bundesländertour auch einen Stopp in Salzburg und Tirol ein. Am 18.08. besucht er Innsbruck und am 19.08. Salzburg.

Wien (OTS) - Unter dem Motto: „Seid´s dabei bei der Unterschreiberei!“ kommt Dominik Wlazny (Marco Pogo) am 18.08. persönlich nach Innsbruck. Von 15-17 Uhr ist er in der Fußgängerzone auf der Maria-Theresien-Straße am Bierpartei-Infostand anzutreffen, um für weitere Unterstützungserklärungen im Rahmen seiner Kampagne „Mei´ Präsident“ zu werben. Am 19.08. ist er dann in Salzburg und in Wien zugegen. Denn „es muss sich was ändern im ganzen Land“, so der voraussichtlich jüngste Hofburganwärter Österreichs.

Im Juni dieses Jahres hat die Bierpartei ihren Vorsitzenden und Gründer Dominik Wlazny (Marco Pogo) überzeugt, den Weg Richtung Hofburg anzutreten. Dazu ist es notwendig, bis zum 02.09.2022 mindestens 6.000 Unterstützungserklärungen einzusammeln. „Es heißt Wahl und bei einer Wahl muss man die Wahl haben, deshalb seid‘s dabei, bei der Unterschreiberei“, so der Aufruf von Dominik Wlazny, seines Zeichens Musiker, Arzt und überzeugter Demokrat an seine Unterstützer:innen.

Unterschreiben kann jede:r Österreicher:in ab 16 Jahren, der/die am Stichtag 09.08.2022 wahlberechtigt ist. Die Unterstützungserklärung muss vom jeweiligen Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes beglaubigt werden. Diese Erklärung muss danach im Original an die Bierpartei (Eyzinggasse 23, 1110 Wien) geschickt bzw. an eine:n der freiwilligen Wahlhelfer:innen an einem der Bierparteistützpunkte überreicht werden.

In Innsbruck hat die Bierpartei ihren Stützpunkt auf der Maria-Theresien-Straße 15 in der Fußgängerzone aufgeschlagen. Dort können Unterstützungswillige jeweils von Montag bis Freitag und bis einschließlich 02.09. direkt ihre Unterstützungserklärung abgeben. Persönlich anzutreffen ist Dominik Wlazny am Donnerstag, den 18.08. von 15-17 Uhr. Wlazny: „Ich freue mich schon und bin zuversichtlich, dass viele Tiroler:Innen mit ihrer Unterschrift ein klares Zeichen für die dringend notwendige Veränderung setzen werden!"

19.08.: Dominik Wlazny in Salzburg und Wien

In Salzburg gibt es keinen eigenen Stützpunkt, allerdings wird der potenzielle Bundespräsidentschaftsanwärter am Freitag, den 19.08. von 10-12 Uhr in der Rainerstraße 28 (vor dem arte Hotel) persönlich anzutreffen sein. Noch ein Hinweis für alle Wiener:innen: ebenfalls am Freitag, 19.08. von 16–18 Uhr ist der möglicherweise jüngste Bundespräsident der Republik dann nochmals am Bierpartei-Stützpunkt in der Mariahilfer Straße 71A anzutreffen (U3 Neubaugasse).

Dominik Wlazny (Marco Pogo) besucht Innsbruck

Dominik Wlazny (Marco Pogo) besucht im Rahmen seiner "Mei' Präsident"-Kampagne auch Innsbruck, um Unterstützungserklärungen zu sammeln.

Datum: 18.08.2022, 15:00 - 17:00 Uhr

Ort: Maria-Theresien-Straße 15, Fußgängerzone

Innsbruck, Österreich

Dominik Wlazny (Marco Pogo) besucht Salzburg

Dominik Wlazny (Marco Pogo) besucht im Rahmen seiner "Mei' Präsident"-Kampagne auch Salzburg, um Unterstützungserklärungen zu sammeln.

Datum: 19.08.2022, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Rainerstraße 28, vor dem arte Hotel

Salzburg, Österreich

Dominik Wlazny (Marco Pogo) in Wien

Dominik Wlazny (Marco Pogo) ist im Rahmen seiner "Mei' Präsident"-Kampagne am Bierpartei-Stützpunkt, um Unterstützungserklärungen zu sammeln.

Datum: 19.08.2022, 16:00 - 18:00 Uhr

Ort: Mariahilfer Straße 71A

Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Tel. +43 677 643 792 27 (Sabine, Alexandra)

Mail presse @ bierpartei.eu

www.bierpartei.eu