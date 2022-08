WK Wien: Viele Neugründer trotz Krise

Auch in herausfordernden Zeiten beweisen Wiener Gründergeist. Havel: Wien ist wieder Nr. 1 bei den Gründungen.

Wien (OTS) - „Mit 4605 Neugründungen im ersten Halbjahr 2022, verteidigt Wien einmal mehr seinen Titel als Gründerhauptstadt. Denn: Fast ein Viertel (22,6%) aller Neugründungen in Österreich passiert in Wien“, freut sich Barbara Havel, Vorstandsvorsitzende der Jungen Wirtschaft Wien und Vertreterin der Wiener Gründer über die aktuelle Bilanz. Verglichen zum Vorjahreszeitraum gab es ein leichtes Minus von 4,5% – österreichweit lag das Minus bei 7,9% - damit bewegt man sich aber wieder auf Vorkrisenniveau. Ein Blick auf die Mitgliederzahl der Wirtschaftskammer Wien zeigt außerdem, dass die Zahl an Unternehmen stetig steigt. „Waren es im ersten Halbjahr 2019 noch rund 140.000 Mitglieder sind es mittlerweile fast 147.000. Das zeigt uns einmal mehr, dass Unternehmertum trotz aller aktuellen Herausforderungen und der wirtschaftlich sehr volatilen Lage gefragt ist“, sagt Havel.

Hauptgründe für Schritt ins Unternehmertum

Eine aktuelle Motivbefragung der Wirtschaftskammer gibt wieder, warum sich viele für den Schritt in die Selbstständigkeit entscheiden. Die Top-3 Gründe sind:

„Wollte lieber mein eigener Chef sein“ (70,7%)

„Ich wollte in meiner Zeit- und Lebensgestaltung flexibler sein.“ (70,7%)

„Wollte das Ausmaß an Verantwortung, das ich als Angestellter zu tragen hatte, in eigenem Unternehmen einbringen.“ (66,1%)

WK Wien bietet Unterstützung

„Die Motivumfrage belegt: Gründer wollen die Zügel selbst in die Hand nehmen und unsere Stadt und die Wirtschaft mit ihren Geschäftsideen aktiv mitgestalten“, erklärt Havel. Neben diesem Engagement, das Jungunternehmen mitbringen, sei das nötige Know-how aber essenziell, um am Markt langfristig Fuß fassen zu können, weiß Havel aus eigener Erfahrung. „Gerade am Anfang gibt es für Gründer viel vorzubereiten, zu planen und zu beachten. Deshalb sollte man sich früh genug Unterstützung suchen, um unnötige Stolpersteine zu vermeiden“, empfiehlt Havel, sich rechtzeitig an die Experten des Gründerservice der WK Wien zu wenden. „Das Gründerservice der WK Wien unterstützt Gründer und alle, die es noch werden möchten kostenlos beim gesamten Gründungsprozess. Von der Ideenfindung über die Abklärung der Rechtsform, der Firmenbucheintragung bis hin zu steuerlichen und rechtlichen Themen.“



Gründerservice der WK Wien

Das Gründerservice der Wirtschaftskammer Wien ist die erste Anlaufstelle für Menschen, die in Wien ein Unternehmen gründen möchten und bietet neben einem umfangreichen Online-Angebot, kostenlosen Info-Blättern und Broschüren vor allem auch telefonische Beratungen, Gründer-Webseminare sowie persönliche Beratungsgespräche an. Alle Infos unter gruenderservice.at

