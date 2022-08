MuseumsQuartier Wien gewinnt mit The Skills Group den renommierten IPRA Golden World Award

Kommunikation für herausragende PR-Leistungen international gewürdigt – Strategische Positionierung der MQ Libelle erhielt begehrten „PR-Oscar“

Wien (OTS) - Die International Public Relations Association (IPRA) zeichnete das MuseumsQuartier Wien und die österreichische Kommunikationsagentur The Skills Group mit dem renommierten Golden World Award aus. Unter hunderten Einreichungen aus aller Welt überzeugte die strategische Positionierung der MQ Libelle als neuer Leuchtturm der Wiener Stadtkultur auch eine internationale Jury, nachdem die 360-Grad-Kampagne bereits im Herbst 2021 beim heimischen Staatspreis PR mit einer Trophäe bedacht worden ist. Als einziges österreichisches Projekt setzte sich die MQ Libelle in der Kategorie „Corporate Communications“ gegen die starke Konkurrenz durch und heimste einen der begehrten „PR-Oscars“ ein.

„Schon die Nominierung war für uns ein toller Erfolg – dass die Kampagne rund um die MQ Libelle nun auch international ausgezeichnet wurde, freut uns natürlich besonders. Es zeigt, dass die konsequente Kommunikationsstrategie der vergangenen Jahre wesentlich dazu beigetragen hat, die ‚MQ Libelle’ optimal in der Öffentlichkeit zu platzieren, so Djeiran Malek-Hofmann, Leiterin Kommunikation.“

Die MQ Libelle am Dach des Leopold Museum konnte im Rahmen der gemeinsamen Kampagne erfolgreich als neuer „place to be“ in Wien positioniert werden. Stefan Sengl, Managing Partner der Agentur Skills ergänzt: „Die zentrale Herausforderung bestand darin, trotz der erschwerten Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie mit unseren Botschaften Gehör zu finden. Die Auszeichnung bestätigt uns, dass wir dafür gemeinsam mit dem tollen Team des MQ einen Ansatz gefunden haben, der auch international überzeugen konnte.“

Die Golden World Awards werden seit 1990 vom internationalen PR-Dachverband IPRA für herausragende Leistungen in der Öffentlichkeitsarbeit vergeben. Die IPRA fördert nicht nur den globalen Informationsaustausch und die Zusammenarbeit von internationalen PR-Expert*innen, sondern auch deren berufliche Entwicklung. Zusätzlich hat sie zum Ziel die Rolle der Kommunikationswirtschaft weltweit zu stärken.

