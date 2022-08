Exklusiv und nachhaltig: WINEGG stellt Neubauprojekt in Liesing fertig

Wien (OTS) - Das Immobilienunternehmen WINEGG entwickelte in Liesing ein Wohnprojekt, das besonders durch Nachhaltigkeit und Energieeffizienz hervorsticht. Die 39 exklusiven Wohnungen in der Fabergasse 2 wurden nun erfolgreich an die Eigentümer übergeben. Der Verkauf der letzten verfügbaren Wohneinheiten ist bereits in Abwicklung.

Eine nachhaltige Bauweise und ein außergewöhnliches Urban-Gardening Konzept: Der Immobilienentwickler WINEGG realisierte ein weiteres Neubauprojekt direkt am Herbert-Mayr-Park im 23. Wiener Gemeindebezirk. Bereits in der Projektentwicklung wurde dabei vorausschauend geplant und der Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt. WINEGG setzt daher unter anderem auf regionale Baustoffe sowie auf eine alternative Energieversorgung mittels Wärmepumpe.

„Durch die nachhaltige Projektentwicklung schaffen wir eine langfristige Wertsteigerung und bleibende Werte für Generationen. Wir bedanken uns bei dem Bauunternehmen HANDLER, sowie bei allen Projektbeteiligten für die erfolgreiche Umsetzung dieses einzigartigen Wohnprojekts“, so Hannes Speiser, Prokurist und Leiter Neubauprojekte bei WINEGG.

Zudem wurde das Projekt bereits im vergangenen Jahr durch die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft mit dem DGNB Gold-Zertifikat ausgezeichnet. Besonders hohe Erfüllungsgrade wurden dabei in den Kategorien ökonomische und sozial-funktionale Qualität, sowie Prozessqualität erreicht. Durch die unabhängige Zertifizierung wird der wertvolle Beitrag, den das Immobilienunternehmen zur Lebensraumentwicklung leistet, nochmals verdeutlicht.

Exklusive Eigentumswohnungen in Liesing

Die 39 Eigentumswohnungen in der Fabergasse 2 verfügen alle über Freiflächen in Form von Loggien, Balkonen oder auch Eigengärten. Darüber hinaus steht der Hausgemeinschaft eine allgemein zugängliche Gemeinschaftsterrasse mit Hochbeeten zu Verfügung. Der Standort bietet eine ausgezeichnete Mikrolage und aufgrund der Nähe zum Bahnhof Wien Liesing eine perfekte Anbindung an den öffentlichen Verkehr.

Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG bestechen durch eine hervorragende Mikrolage, eine hochwertige Ausführung und eine nachhaltige Konzeptionierung.

Bildmaterial

Die Verwendung der Bilder ist für redaktionelle Zwecke bei Nennung des Fotocredits „©Stefan Seelig“ honorarfrei.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Iris Einwaller

T: +43 1 512 16 16 -53

E: iris.einwaller @ epmedia.at