Proscenic kündigt Vorbestellung des neuen kabellosen Nass- und Trockensaugers WashVac F20 nach Indiegogo-Crowdfunding an

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Proscenic, eine globale Hausgerätemarke, kündigte im Anschluss an eine Indiegogo-Crowdfunding-Kampagne die Möglichkeit zur Vorbestellung seines kabellosen Nass-Trockensaugers WashVac F20 vom 15. bis 31. August an. Das Angebot ist in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und den USA auf der Proscenic-Website verfügbar.

Der WashVac F20 ist ein innovativer kabelloser Nass- und Trockensauger, der das Kehren, Wischen und Waschen in einem Schritt vereint und so die Reinigung von Hartböden vereinfacht. Er kann Flüssigkeiten aufsaugen und gleichzeitig Feststoffe aufbürsten – von Schmutz über schlammige Fußabdrücke und zerbrochene Eier bis hin zu verschütteten Lebensmitteln. Der F20 steht für die ehrgeizige Vision des Unternehmens, eine robuste, nutzerfreundliche Reinigungslösung in die Haushalte zu bringen.

Die Kampagne wurde am 20. Mai 2022 auf Indiegogo gestartet und endete am 20. Juni, wobei das Fundraising-Ziel innerhalb von 48 Stunden erreicht wurde. Die Nutzer beteiligten sich rege an den Diskussionen in den sozialen Medien. „Wir sind dankbar für die Unterstützung, die wir von den Menschen auf der ganzen Welt erhalten haben und werden auch weiterhin hervorragende Produkte anbieten", sagte Miles Jiang, Vizepräsident von Proscenic.

In der F20-Facebook-Gruppe lobten die Unterstützer der Kampagne den F20 für seinen großen Wassertank, die lange Akkulaufzeit, die hervorragende Kantenreinigung, das abnehmbare Akkudesign und mehr. Ein italienischer Nutzer, Ali Dogan Cicek, hat den F20 sorgfältig mit einem Konkurrenzmodell verglichen und festgestellt, dass der F20 in fast allen Funktionen und im Preis überlegen ist. Er sagte: „Ich bin beeindruckt von der Leistung des F20! Ich freue mich auf das Gerät und kann es kaum erwarten!"

Viele Medien und Influencer haben sich zum F20 geäußert. Bisher haben über tausend Medienartikel über den F20 berichtet. Und viele Influencer nutzten den F20 persönlich und posteten YouTube-Videos, um ihre Erfahrungen zu teilen. Ein Tech-Influencer, Vac Tech, sagte: „Der F20 hat hervorragende Arbeit geleistet und sich als sehr nützlich erwiesen. Es ist eine beeindruckende und sehr vielseitige Maschine."

Vom 15. bis 31. August kann der F20 in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und den USA auf der Proscenic-Website vorbestellt werden.

Proscenic wurde im Jahr 2013 gegründet und ist eine der aufstrebenden globalen Marken auf dem Gebiet der intelligenten Haushaltsgeräte. Im Laufe der Jahre haben die Haushaltsgeräte von Proscenic erheblich dazu beigetragen, den größten Teil der Arbeitsbelastung im Haushalt zu verringern.

