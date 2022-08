Schülerunion Österreich wählt Manuel Kräuter zum 50. Bundesobmann

Gemeinsam mit der Vorarlbergerin Laura Bayer als Bundesgeschäftsführerin bilden die beiden das 50. Führungsduo der größten Schüler:innenorganisation Österreichs.

Wien (OTS) - Mit 98,26 % wurde der 21-Jährige Wiener, Manuel Kräuter, am 50. ordentlichen Bundestag im Wiener Rathaus zum neuen Bundesobmann gewählt. An seiner Seite steht die Vorarlbergerin Laura Bayer, die zur Bundesgeschäftsführerin bestellt wurde.

„Dieses Schuljahr hat wieder einmal mehr gezeigt, wie wichtig eine starke Stimme für die Schülerschaft ist. Corona und Schule, aber auch die mentale Gesundheit von Schüler:innen, waren und sind Herzensthemen unserer Zukunft von morgen. Nicht nur die körperliche, sondern auch die mentale Gesundheit muss in der Schule Priorität haben. Federführend werden wir nächstes Jahr erneut diese starke und laute Stimme für die Schüler:innenschaft sein. Einen besonderen Fokus wollen wir hierbei auf Demokratiebildung setzen, denn die Partizipation und die Aufklärung über unser Demokratiesystem ist für unsere Gesellschaft zukunftsrelevant. Wir werden gemeinsam einen Schritt weitergehen, um ein noch besseres Bildungssystem zu schaffen!”, so der 50. Bundesobmann, Manuel Kräuter, in seiner Antrittsrede.

„Ein halbes Jahrhundert Schülerunion: mehr Digitalisierung in Österreichs Schulen, verpflichtender Ethikunterricht als Alternative zum Religionsunterricht, verpflichtendes Lehrkraftfeedback und vieles mehr. All das sind Forderungen, die wir als Schülerunion in den letzten Jahren umsetzen konnten. Gemeinsam an einem Strang ziehen und Dinge neu denken. Genau da anpacken, wo es Veränderung braucht und nicht nur hinzuschauen, sondern in Gespräche mit Entscheidungsträger:innen treten, um das Beste für die Schüler:innen herauszuholen. Als Schülerunion zeigen wir genau mit dieser Stärke, dass Schule noch so viel mehr kann. Wir können es kaum erwarten, als 50. Bundesvorstand in dieses neue Jahr zu starten und unsere Vorhaben umzusetzen“, so die neue Bundesgeschäftsführerin Laura Bayer.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2022/23 26 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger kommt ebenfalls von der Schülerunion.

Rückfragen & Kontakt:

Lena Huber

Pressesprecherin Schülerunion

lena.huber @ schuelerunion.at

+43 650 420 67 94