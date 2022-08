GÜRTEL NIGHTWALK XXIV: Einladung zur Pressekonferenz

Wien (OTS/SPW) - Der Gürtel Nightwalk ist eine feste Konstante in der Wiener Kulturszene und findet heuer zum 24. Mal in Folge statt.

Am Samstag, 27. August 2022 ab 18:30 werden sechs Open-Air-Bühnen aufgestellt, die unterschiedlich bespielt werden. Insgesamt treten mehr als 60 Acts an diesem Abend auf, die ausgelassene Partystimmung garantieren. Das ist das altbewährte Konzept des Gürtel Nightwalks in Wien.

Auf die Präsentation des Programmes bei der Pressekonferenz freuen sich das GastgeberInnen-Team aus Stefanie Lamp, Bezirksgeschäftsführerin in Ottakring, Stefanie Vasold, Gemeinderätin aus der Josefstadt, sowie Peter Jagsch, Bezirksvorsteher aus Hernals (alle SPÖ).

Einladung zur Gürtel Nightwalk Pessekonferenz:

Mittwoch, 17.8. 10h | Roter Bogen

(gegenüber vom Weinhaus Sittl, Bogen 36)



GÜRTEL NIGHTWALK XXIV

Samstag, 27.8. ab 18.30 | Indoor und Outdoor

Programm & Details: guertelnightwalk.at

Eintritt Frei!



