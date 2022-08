10. Bezirk: Errichtung eines Radweges in der Laxenburger Straße

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 16. August 2022, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit dem Umbau der Fahrbahn sowie der Errichtung eines Radweges in der Laxenburger Straße von Sonnwendgasse bis Landgutgasse und in der Landgutgasse von Laxenburger Straße bis Leebgasse im 10. Bezirk.

Details

Die Laxenburger Straße ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindung in Wien und bis zur Stadtgrenze über sechs Kilometer lang. Um den verkehrlichen Anforderungen rund um den neuen Wiener Hauptbahnhof und das Stadtentwicklungsgebiet Neues Landgut gerecht zu werden, wird der Abschnitt zwischen Sonnwendgasse und Landgutgasse neugestaltet. Künftig schließt ein neuer drei Meter breiter Zweirichtungs-Radweg an die bereits bestehende Radverkehrsanlage in der Unterführung Laxenburger Straße an und führt auf der stadtauswärtigen Seite auf einer Strecke von etwa 350 Metern bis zur Radverkehrsanlage in der Landgutgasse.

Auf beiden Seiten des neuen Radwegs werden zahlreiche Grünflächen errichtet, in denen insgesamt 30 Bäume gepflanzt werden. Diese spenden Radfahrer*innen sowie Fußgänger*innen am angrenzenden Gehsteig Schatten und tragen zur Kühlung des Straßenzuges bei.

Für mehr Verkehrssicherheit entstehen am Kreuzungsplateau Columbusplatz an den ampelgesicherten Schutzwegen großzügige Aufstellflächen für Fußgänger*innen, um die Querungslängen und damit die benötigte Zeit zum Wechseln der Straßenseite zu reduzieren.

Stadtauswärts stand dem motorisierten Individualverkehr in der Laxenburger Straße bis zum Columbusplatz bisher nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, künftig werden es in der Spitzenzeit zwei sein, außerhalb dieser Zeit wird ein Fahrstreifen für den ruhenden Verkehr zur Verfügung stehen. Die beiden Fahrstreifen stadteinwärts und der separate Gleiskörper der Straßenbahnlinie O in der Mitte der Straße bleiben erhalten. Die derzeit bestehende Haltestelle Columbusplatz in Fahrtrichtung Raxstraße wird in Richtung Norden vor das Kreuzungsplateau Columbusplatz verlegt, um den Verkehr vor dem Kreuzungsbereich mit der Landgutgasse besser zu entflechten. Die Haltestelle in Fahrtrichtung Praterstern verbleibt an der derzeitigen Stelle und wird auf über 37 Meter verlängert.

In der Landgutgasse wird der Straßenquerschnitt neu angeordnet, um den geänderten Verkehrsbedingungen bestmöglich gerecht zu werden. Der neue Zweirichtungs-Radweg in der Laxenburger Straße mündet nahtlos in die Landgutgasse ein und verläuft in dieser, ebenfalls auf einer Breite von drei Metern, auf der rechten Seite Richtung Westen bis zur Kreuzung mit der Leebgasse.

Auf der südlichen Seite der Landgutgasse wird ab der Van-der-Nüll-Gasse ein baulicher Einrichtungsradweg bis zur Laxenburger Straße errichtet. Bei den Quergassen Sicdardsburggasse und Jagdgasse werden für die Verkehrssicherheit Fahrbahnanhebungen hergestellt.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten in der Laxenburger Straße von Sonnwendgasse bis Landgutgasse finden bis Schulbeginn unter Freihaltung eines Fahrstreifens stadteinwärts statt.

Die Landgutgasse wird ab Anfang September für die gesamte Baudauer zwischen Van-der-Nüll-Gasse bis und in Richtung Laxenburger Straße als provisorische Einbahn geführt. Radfahren in Richtung Gürtel ist nicht möglich. Der Radverkehr in Richtung Laxenburger Straße wird mit dem Fließverkehr geführt.

Während der Bauarbeiten in den Kreuzungsbereichen Leebgasse, Siccardsburggasse und Jagdgasse mit der Landgutgasse werden die Einbahnführungen, je nach Baufortschritt, für jeweils zwei Wochen provisorisch aufgehoben.

Örtlichkeit der Baustelle: 10., Laxenburger Straße von Sonnwendgasse bis Landgutgasse und Landgutgasse von Laxenburger Straße bis Leebgasse

Baubeginn: 16. August 2022

Geplantes Bauende: 31. August 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

