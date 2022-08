15. Bezirk: Straßenbauarbeiten im Kreuzungsbereich Mariahilfer Straße/Gerstnerstraße

Wien (OTS) - Um eine bessere Radfahranbindung von der Mariahilfer Straße in die baulich getrennte Radfahranlage der Gerstnerstraße im 15. Bezirk zu schaffen, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 16. August 2022, mit den notwendigen Umbauarbeiten.

Details

Um den bestehenden Mehrzweckstreifen in der Mariahilfer Straße an den baulich getrennten Radweg in der Gerstnerstraße anzubinden, werden der bestehende Fahrbahnteiler sowie die Gehsteige im Kreuzungsbereich angepasst.

Verkehrsmaßnahmen

Auf Baudauer wird die Mariahilfer Straße von Gerstnerstraße bis und in Fahrtrichtung Mariahilfer Gürtel als provisorische Einbahn geführt. Der öffentliche sowie der Fußverkehr werden aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 15., Mariahilfer Straße/Gerstnerstraße

Baubeginn: 16. August 2022

Geplantes Bauende: 31. August 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

