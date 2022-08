NEOS zu COFAG: Viele Unternehmen warten weiterhin auf ihr Geld

Doppelbauer: „Viele Klein- und Mittelbetriebe haben bis heute keinen Cent gesehen. Stattdessen kam es stellenweise zu Überförderungen.“

Wien (OTS) - Nach dem vernichtenden Rohbericht des Rechnungshofs zur COFAG erinnert NEOS-Budget- und Finanzsprecherin Karin Doppelbauer daran, dass viele Fördergelder bis heute nicht angekommen sind: „Die Bundesregierung hat versprochen, während der Corona-Krise rasch und unbürokratisch zu unterstützen. Das Gegenteil war der Fall. Viele Klein- und Mittelbetriebe, die große Verlust hinnehmen mussten, haben bis heute keinen Cent gesehen. Stattdessen kam es stellenweise zu Überförderungen. Schnell war man offenbar nur bei Aufträgen an die türkisen Freunde und bei den hohen Beratungsgagen. Das muss die Bundesregierung den Unternehmerinnen und Unternehmern erst einmal erklären.“

Die NEOS, so Doppelbauer weiter, hätten von Anfang an darauf gedrängt, die Auszahlung der Corona-Hilfen über bestehende Strukturen abzuwickeln: „Anstatt die Fördergelder einfach über die Finanzämter abwickeln zu lassen, was direkter, schneller und treffsicherer gewesen wäre, wurde die COFAG gegründet, damit sich einige wenige aus dem türkisen Dunstkreis am Steuertopf bereichern können. Mit der COFAG wurde eine intransparente ,Blackbox‘ ohne zusätzlichen Nutzen geschaffen, die den Steuerzahler_innen Millionen gekostet und die Auszahlung von Corona-Hilfen verkompliziert hat.“

Die Regierung müsse nun dafür sorgen, dass ausständige Anträge raschestmöglich abgearbeitet werden. „Damit die COFAG aufgelöst werden kann, müssen die offenen Beträge endlich ausbezahlt werden. Nach fast zweieinhalb Jahren haben die Unternehmerinnen und Unternehmer lang genug gewartet“, so Karin Doppelbauer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)