MeinBezirk.at: sensationell in vielerlei Hinsicht

Wien (OTS) -

Die heute veröffentlichten Werte der ÖWA bestätigen dem Online-Portal der RegionalMedien Austria ein großartiges Ergebnis.

„ Wir freuen uns sehr über sensationelle 33,6 % Online-Reichweite* von MeinBezirk.at. Als österreichweites Medienhaus können wir unseren Userinnen und Usern die aktuellsten Nachrichten von genau dort liefern, wo sie zuhause sind. Unser gemeinsamer Claim ,Aus Liebe zur Region‘ verbindet unsere Unternehmen und bringt zum Ausdruck, worum es uns am heimischen Medienmarkt geht: Als regionaler Gestalter informieren, vernetzen und unterstützen wir die Menschen in den Regionen. Die hohen Zugriffe und 2,364 Mio.* Nutzerinnen und Nutzer bestätigen uns hier in unserem Tun ”, führt Georg Doppelhofer, Vorstand der RegionalMedien Austria, an.

Für die Stärke der RegionalMedien Austria sprechen auch die 61,676 Mio. Page Impressions* auf MeinBezirk.at. „ Die sehr hohen Page Impressions* unterstreichen die Relevanz des regionalen Contents, den wir liefern. Die Menschen zeigen hohes Interesse an den Geschehnissen in ihrer eigenen Lebensumgebung. Genau das ist unser USP, der uns so einzigartig macht. Die Userinnen und User wissen unsere Expertise zu schätzen ”, freut sich Georg Doppelhofer.

*Quelle: ÖWA 07/2022: Unique User Netto-Reichweite in % und in Projektion im angegebenen Monat auf Basis Internetnutzer 14plus in Österreich für MeinBezirk.at. Die angeführten Mediadaten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite. Page Impressions im angegebenen Monat weltweit für MeinBezirk.at. MeinBezirk.at ist die Online-Plattform von RegionalMedien Austria gesamt.

Rückfragen & Kontakt:

RegionalMedien Austria

Mag. Kerstin Traschler

Leitung Marketing und Kommunikation

M +43/664/80 666 8200

kerstin.traschler @ regionalmedien.at

RegionalMedien.at