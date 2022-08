Zwei Katzenkinder neben Straße ausgesetzt - wer kennt sie?

Tierschutzhof PFOTENHILFE rettet und pflegt sie gesund

Nußdorf am Haunsberg/Lochen (OTS) - Radfahrer haben beim Passieren eines Misthaufens am Rand der Nußdorfer Landesstraße (Salzburger Flachgau) ein verzweifeltes Schreien gehört und haben sich umgesehen, woher es kommt. Neben dem Misthaufen fanden sie zwei Katzenkinder, die offensichtlich dort ausgesetzt wurden, da hunderte Meter im Umkreis kein Haus steht. Zum Glück war eine Mitarbeiterin des sofort verständigten Tierschutzhofs PFOTENHILFE gerade am Rückweg vom Tierarzt und rettete die beiden, bevor ein Unglück passierte. Die etwa drei Monate alten Findlinge - ein Mädchen und ein Bub - haben leider Katzenschnupfen und Herpes und werden jetzt gesundgepflegt.

"Warum setzt jemand - noch dazu an so einer gefährlichen Stelle - hilflose Katzenkinder aus, anstatt keine 20 Minuten zu uns zu fahren und sie ordnungsgemäß abzugeben?" fragt PFOTENHILFE-Chefin Johanna Stadler. "So süß die beiden sind, aber sie hätten nicht einmal geboren werden dürfen, wenn sich der Halter an die gesetzliche Kastrationspflicht gehalten hätte. Aber die beiden unschuldigen Kinder dann auch noch feige in Todesgefahr zu bringen, schlägt wirklich dem Fass den Boden aus! Auf dieser Strecke wird durchwegs über 100 km/h gefahren, da hat so ein kleines Wesen keine Chance."

Eine Missachtung der Kastrationspflicht bringt den Tätern "nur" eine Verwaltungsstrafe ein, für das Aussetzen von Tieren drohen jedoch zwei Jahre Freiheitsstrafe. Deshalb bittet die PFOTENHILFE um Hinweise, wenn jemand diese Katzenkinder schon einmal gesehen hat oder weiß, wem sie gehört haben. Wenn es nicht anders geht, auch anonym über das Kontaktformular auf www.pfotenhilfe.at



Foto der Katzenkinder auf Anfrage.



