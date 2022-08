„Heimat Fremde Heimat“-Serie „Erklär mir, wie du lebst“ begleitet zehn junge Menschen mit Behinderungen durch ihren Lebensalltag

„Heimat Fremde Heimat" am Sonntag, dem 14. August 2022, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

„Erklär mir, wie du lebst“ mit Rachel Winter und Alicia Eliskases

„Kannst du alleine einkaufen? Kannst du Autofahren?“ Fragen wie diese bekommt Rachel Winter immer wieder gestellt und sie stören sie. Denn Rachel ist gehörlos, lebt aber ihr Leben – wie die meisten – selbstständig. Sie kommuniziert ausschließlich in der Österreichischen Gebärdensprache, auch mit ihrem Hund Ayomi. Alicia Eliskases ist Grafikerin. Sie durfte als Kind keine Gebärdensprache lernen, sondern musste sich ausschließlich auf das Lippenlesen beschränken. Sie fährt jeden Tag mit dem Fahrrad in die Arbeit und ist stolz darauf, gehörlos zu sein. Im zweiten Teil der Serie „Erklär mir, wie du lebst“ taucht Redakteurin Ajda Sticker in die Welt der gehörlosen Menschen ein. Sie besucht Alicia zu Hause und lernt, wie gehörlose Menschen den Wecker oder die Türglocke wahrnehmen. Rachel erklärt die besondere Bedeutung von Gestik und Mimik in der Österreichischen Gebärdensprache.

„Weitblicke“ mit Burgtheater-Direktor Martin Kušej

Burgtheater-Direktor Martin Kušej ist ein „Grenzüberschreiter“. Er trat mit der Konzeption von einem vielsprachigen europäischen Theater an. Der Kärntner Slowene wollte das Burgtheater für die Communitys in der Stadt öffnen und Mehrsprachigkeit auf die Bühne holen. Die Pandemie hat all dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. In der Sendereihe „Weitblicke“ spricht Martin Kušej über Rassismus, die slowenische Minderheit in Kärnten, seine Verbundenheit zum osteuropäischen Theater und die Rolle des Theaters als Korrektiv im politischen Diskurs. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

Die Sendung wird gebärdengedolmetscht und audiodeskribiert.

