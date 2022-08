Schieder zum Linkshändertag: Spezifische Bedürfnisse nicht links liegen lassen

Echtes Problembewusstsein für alltägliche Herausforderungen linkshändig Begabter fehlt bis heute

Wien (OTS/SK) - Morgen, Samstag, am 13. August, ist Internationaler Linkshändertag. Dieser wird seit 1976 begangen. SPÖ-EU-Delegationsleiter und Linkshänder Andreas Schieder will wie jedes Jahr auf die vielen Herausforderungen, denen linkshändig Begabte tagtäglich gegenüber stehen, aufmerksam machen. „Die Zeiten des zwanghaften Umlernens auf rechts oder der Vorurteile sind zwar vorbei, im Alltag stehen linkshändig begabte Menschen aber immer noch vor zahlreichen Barrieren und Problemen. Unsere Alltagswelt ist komplett rechtshändig dominiert, da haben Linkshänder*innen oft gar keine andere Wahl, als sich der Mehrheit anzuschließen. Wir dürfen die spezifischen Bedürfnisse von Linkshänder*innen nicht mehr einfach so links liegen lassen und müssen in allen Bereichen ein echtes Problembewusstsein schaffen.“ ****

Schieder führt aus: „Das offensichtlichste Problem sind Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs: Scheren, Dosenöffner, oder auch viele technische Geräte. Auf linkshändige Alternativen haben Hersteller oft einfach vergessen, dort wo es sie gibt, sind sie meist empfindlich teurer oder schwer verfügbar. Das ist ein klarer Auftrag für die Produktdesign-Abteilungen der Hersteller*innen, umzudenken und soziale Inklusion vorzuleben, damit Produkte besser mit beiden Händen zu verwenden sind. Aber auch im Bereich der frühkindlichen Erziehung und in der Schule besteht erhöhter Sensibilisierungsbedarf: Eine komplett rechtshändig orientierte Lernumgebung übt Druck aus. Nur wenn Linkshändigkeit früh erkannt und gefördert wird, schaffen wir optimale Entwicklungschancen für alle Kinder."

Für 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung ist die linke die dominante Hand. Tipps und Informationen bietet in Österreich der Verein Linke Hand (www.linkehand.at). (Schluss) bj

