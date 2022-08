„Großputz“ in allen Wiener Pflichtschulen

Wien (OTS) - Mit Beginn der Sommerferien im Juli, starteten an mehr als 390 Wiener Pflichtschulen für alle Schulwart*innen und Raumpfleger*innen die jährlichen Arbeiten zur Grundreinigung.

In den Sommermonaten, an denen die Schulen vermeintlich leer stehen, starten für rund 1.200 Mitarbeiter*innen der Abteilung Stadt Wien – Schulen sehr arbeitsaufwendige und intensive Wochen: alle Bildungsräume, Lehrer*innenzimmer, Werk- und Nebenräume und auch die Turnsäle müssen für die Reinigungsarbeiten ausgeräumt werden. Unter anderem werden die Wände intensiv gereinigt, Böden entsiegelt, mit verschiedenen Reinigungsmitteln von ihren Verschmutzungen befreit und dann erneut mit einer Schutzschicht aus Dispersion zur Versiegelung eingelassen – so wird der Boden widerstandsfähiger und vor Beschädigungen bewahrt.

Der Ablauf der Grundreinigung muss jedes Jahr gründlich vorbereitet und organisiert werden, denn die Mitarbeiter*innen konsumieren schließlich auch ihren Haupturlaub in diesen beiden Sommermonaten.

„Wenn die Kinder Anfang September wieder in die Schule kommen, finden sie Klassen-und Aufenthaltsräume vor, die wie neu wirken. Dies ist den vielen Mitarbeiter*innen der Abteilung Schulen zu verdanken, die über den Sommer alle Räumlichkeiten akribisch grundreinigen und Sanierungsarbeiten durchführen. So werden jene Voraussetzungen geschaffen, dass sich die Schüler*innen vom ersten Tag des neuen Schuljahres an in ihrer Umgebung wohlfühlen, und das trägt enorm zu einem guten Schulstart bei!“, sagt Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Insgesamt werden diesen Sommer rund 4.900 Liter Glasreinigungsmittel, 5.838 Liter Sanitärreinigungsmittel, 1.810 Liter Allzweck- und 12.610 Liter Grundreinigungsmittel für die Wiener Pflichtschulen verwendet. Bei allen Reinigungsprodukten wird speziell darauf geachtet, dass diese besonders umweltverträglich und biologisch abbaubar sind.

„Ich möchte mich herzlich bei unseren Mitarbeiter*innen bedanken, die trotz dieser hohen Temperaturen tagtäglich eine bedeutend hohe Ausdauer und Arbeitsleistung an den Tag legen. So schaffen wir die besten Voraussetzungen für einen guten Schulstart für Schüler*innen und Pädagog*innen“, sagt Andrea Trattnig, Leiterin der Abteilung Schulen.

Neben den Reinigungsarbeiten werden aber auch wichtige Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten, Zu- und Ausbauten sowie Neubauten umgesetzt. Insgesamt werden auch dieses Jahr dadurch rund 100 zusätzliche Bildungsräume, und somit dringend benötigter Schulplatz, geschaffen.

Mit Beginn des neuen Schuljahres 2022/21 eröffnen heuer erneut zwei neue Bildungscampusstandorte in Penzing (Deutschordenstraße) und in Liesing (Atzgersdorf).

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Kling

Mediensprecher VBgm. Wiederkehr, MA

Tel.: 01 4000 83203

E-Mail: manfred.kling @ wien.gv.at



Lorena Schütti

Stadt Wien – Schulen

Mediensprecherin

Telefon: 01 4000 96058

E-Mail: oea @ ma56.wien.gv.at