oekostrom AG: Chancengleichheit in der Klimakrise – Doris Schmidauer am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Doris Schmidauer engagiert sich in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, Gleichstellung der Geschlechter als auch Chancengerechtigkeit. Die Frau des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen ist auch Botschafterin der Generationenplattform CEOs FOR FUTURE. Sie spricht gemeinsam mit oekostrom AG-Vorstand Ulrich Streibl und Moderator Tom Rottenberg in der neuen Folge von „Freitag in der Arena“, dem Podcast- und Videoformat der größten unabhängigen Energiedienstleisterin Österreichs, unter anderem über die Rolle der Frau in der Klimakrise und über Jobs der Zukunft.



Als Botschafterin der Generationenplattform von CEOs FOR FUTURE beschäftigt sich Schmidauer mit der Generationenfrage in der Klimakrise: „Wir sind die erste Generation, die die Klimakatastrophe spürt und die letzte, die konkret etwas dagegen tun kann. Die nächste Generation wird noch dramatischer betroffen sein, deshalb müssen wir jetzt gemeinsam die Weichen stellen.“

Schmidauer setzt sich für Umweltthemen und Geschlechtergerechtigkeit ein, dabei beschäftigt sie sich besonders mit der Rolle der Frau im Klimanotstand: „Generell sind Frauen in vielen Krisen die Hauptbetroffenen. Vor allem in sogenannten Entwicklungsländern sind Frauen unmittelbar für die Ernährungssicherheit ihrer Familie verantwortlich – gerade bei Ressourcenknappheit bekommen sie die Klimakatastrophe unmittelbar zu spüren. Es sind immer noch zu wenige Frauen in politische Entscheidungsprozesse eingebunden. Wir werden aber das Potenzial aller Menschen brauchen, um die großen Krisen zu lösen.“

Was braucht es für mehr Gleichstellung? „Das wichtigste ist, dass die Rollenzuschreibungen aufgebrochen werden – es fängt mit den Rolemodels im Kindergarten an und gleichzeitig braucht es stärkere Anreize, damit sich Männer in der Care-Arbeit genauso engagieren wie Frauen“, so Schmidauer.



Tipp am Freitag von Doris Schmidauer: „Wir sind alle Konsument:innen und möchten in der Regel wissen, woher Produkte stammen und welche Inhaltsstoffe diese enthalten. Ich empfehle die App ‚Codecheck’, mit welcher man sich durch Scannen eines Produkts einen Überblick über die Inhaltsstoffe verschaffen kann.“

Die nächste Folge erscheint am Freitag, den 16. September 2022 mit Physiker und Wissenschaftspublizist Florian Aigner.

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ direkt auf der Website der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

oekostrom AG – für eine Energieversorgung mit Zukunft

Die oekostrom AG ist Produzentin und Anbieterin von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und setzt sich aktiv für eine ökologische, zukunftsfähige Energieversorgung ein. 1999 aus der Anti-Atom- und Klimaschutzbewegung heraus gegründet ist das Unternehmen heute der größte unabhängige Energiedienstleister in Österreich. Seit den Anfangsjahren ist die oekostrom AG stark gewachsen. Die klare Haltung, das Richtige im Sinne einer erneuerbaren Energiezukunft zu tun, hat sie dabei stets mitgenommen.

Die oekostrom AG bietet vielfältige Handlungsoptionen für Menschen, die einen aktiven Beitrag für den Klimaschutz leisten wollen: Sei es als Kund:in, Aktionär:in, Produzent:in oder einfach als engagierter Mensch.

100 % unabhängig – 100 % zukunftsfähig – 100 % aus Österreich

