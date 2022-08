Jahresbericht Donauschifffahrt 2021 – Solides Gütertransportaufkommen, Ausflugsschifffahrt vor Comeback

Die Donau im Überblick: Zahlen, Daten, Fakten zum Geschäftsjahr 2021

Wien (OTS) - Während die Güterschifffahrt mit einem soliden Transportaufkommen einmal mehr die Rolle der Wasserstraße als essentielle Versorgungsader unterstreichen konnte, verblieb die Passagierschifffahrt auch im zweiten Pandemie-Jahr auf niedrigem Niveau. Gleichzeitig sendeten konkrete Lösungen für die verstärkte Transportverlagerung auf das Binnenschiff und internationale Kooperationen zur Modernisierung der Wasserstraße ein starkes Signal für die Zukunft am Strom.

Die fortgesetzte Verunsicherung durch die Coronavirus-Pandemie sorgte für ein weiteres herausforderndes Jahr für die Donauschifffahrt. Wie schon 2020 zeigte sich der Strom dabei auch im Folgejahr als Verkehrsweg der Gegensätze. So stand ein Rückgängen an geschleusten Passagierschiffen im Vergleich zu 2019 ein stabiles Transportaufkommen der Güterschifffahrt von rund 8,3 Mio. Tonnen gegenüber. Gerade die Nutzung der Donau als wichtige Versorgungsader bewies erneut ihr enormes Potenzial als alternative, leistungsstarke und klimafreundliche Transportoption für ein nachhaltiges europäisches Verkehrsnetz. Umso mehr lag der Fokus auch 2021 auf der fortgesetzten Modernisierung der Wasserstraße. Neben der gemeinsam von viadonau und dem Klimaschutzministerium ausgearbeiteten Neuregelung von Sondertransporten, die übergroße Schwertransporte für die Wasserstraße vorschreibt und Anfang 2022 in den aktiven Pilotbetrieb ging, wurde mit Erfolgen, wie dem Upgrade der Trockengüterlände in Linz und dem fortschreitenden Abbau administrativer Barrieren mit einheitlichen Grenzkontrollformularen (Danube Navigation Standard Forms) entlang der Donau ein starkes Signal für die Schifffahrt gesetzt. Die klare Botschaft: Modern, verlässlich und effizient wird die Donau zu einem der wichtigsten Wege in die klimabewusste Transportzukunft Europas.

Auch für die dafür notwendigen optimalen Rahmenbedingungen an der österreichischen Donau sorgte 2021 viadonau. Mit konsequent proaktivem Wasserstraßenmanagement, integrativen Renaturierungsprojekten und umfangreichen Schleusen-Services konnte das Unternehmen nicht nur an 363 Tagen des Jahres eine durchgängig befahrbare Wasserstraße bereitstellen, sondern so auch das Comeback der Tourismusschifffahrt 2022 entscheidend unterstützen.

Der Jahresbericht Donauschifffahrt 2021 im Downloadbereich auf der viadonau-Website: Broschüren - viadonau

Rückfragen & Kontakt:

via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH

Christoph Caspar, MSc, Bakk. Phil.

Leiter Kommunikation & Interne Services

43 50 4321-1602

christoph.caspar @ viadonau.org