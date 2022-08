SKYPlay eröffnet Vorregistrierung für Coin Grid vor Einführung der Plattform

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Am 11. August 2022 eröffnet SKYPlay Inc die weltweite Vorregistrierung von Coin Grid, einem eP2E (easy play-to-earn)-Spiel vor der Beta-Veröffentlichung seiner Blockchain-Plattform „SKYPlay" am Ende dieses Monats.

Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten Waren und Spielfiguren, die im Spiel Coin Grid verwendet werden können. Es wird ein Air-Drop-Event geben, bei dem zusätzliche Goodies wie SKP-Gutscheine an die Teilnehmer von Freundschaftseinladungs-Aktionen verteilt werden. Die angegebenen Spielcharaktere sind die Top-Picks aus der Umfrage auf der offiziellen SKYPlay-Community, die letzten Monat stattgefunden hat. Die Spieler können bis zu vier Charaktere pro Person erhalten.

Eine Vorregistrierung ist auf SKYPlay (skyplay.io) möglich und das Spiel wird zeitgleich mit der Beta-Version der Plattform veröffentlicht.

Die Benutzeroberfläche des Spiels und die Benutzererfahrung wurden auf der Grundlage der Erkenntnisse aus den beiden weltweiten Tests, die in der ersten Hälfte dieses Jahres stattfanden, verbessert, um die Benutzerzufriedenheit und die Beteiligung am Spiel zu erhöhen. Es wurden erhebliche Details und Weiterentwicklungsarbeiten in das Spiel gesteckt, damit die Zeit und die Mühe, die der Spieler in das Spiel gesteckt hat, zu einem zahlungswirksamen Wert wird.

Coin Grid ist ein neues NFT-Spiel, bei dem es darum geht, niedliche Figuren aus der Antarktis zu retten, die von der Erderwärmung bedroht sind, und gemeinsam Abenteuer zu erleben. Es ist das erste Casual Game, das von Kyung-Min Kim, dem CEO von IDaNote, präsentiert wird. Dieser war zuvor als Global Manager für das Spiel „Modoo Marble" von Netmarble tätig.

Unter der Führung des Unternehmens aus Singapur notierte SKYPlay Inc. seine Kryptowährung SKYPlay Token (SKP) auf MEXC, einer der weltweit führenden Handelsplattformen für Kryptowährungen. SKYPlay Inc. wird eine Reihe von eP2E-Spielen entwickeln und veröffentlichen, die auf dem Polygon(MATIC)-Netzwerk basieren, und plant, noch in diesem Jahr zwei weitere Spiele zu veröffentlichen.

Sang-ok Chang, CEO von SKYPlay Inc., erklärte: „Vor dem großen Debüt unserer Plattform haben wir unseren Firmennamen mit ‚SKYPlay' synchronisiert, der Plattform, die zugänglich, praktisch und mit unserem Alltag verbunden ist. Beginnend mit eP2E-Spielen werden wir die verschiedenen Dienste für Lifestyle-Inhalte diversifizieren, um einen positiven Kreislauf und das Wachstum des SKP-Ökosystems zu fördern."

SKYPlay

SKYPlay bietet einen größeren und besseren Raum als ein einfaches Portal und ermutigt Benutzer und Dienstanbieter, in einem benutzerfreundlichen, zuverlässigen und vertrauenswürdigen Ökosystem zu wachsen und zu gedeihen.

