Start des MANGA DAY 2022 rückt näher

Berlin (ots) - Am 27. August 2022 findet der erste MANGA DAY in Deutschland und Österreich statt. Die Resonanz aus dem Handel hat alle Erwartungen der Verlage, die zu diesem Aktionstag aufgerufen haben, weit übertroffen. Mehr als 720 Buch- und Comichandlungen haben sich für den Tag angemeldet und werden zum Stichtag rund 380.000 Gratis-Manga an Fans verteilen.

Im Zuge des MANGA DAY findet zusätzlich ein breit gefächertes Angebot an Aktionen in den Buch- und Comichandlungen statt, das Fans eine Plattform zum Austausch und einen spannenden Tag verspricht. So bieten viele Händler*innen Wettbewerbe und Infoveranstaltungen rund um das Thema Manga an. Einige der teilnehmenden Verlage stellen zudem noch gesondert Werbemittel wie Buttons, Mini-Shikishis und vieles mehr exklusiv zu diesem Tag zur Verfügung.

Um den MANGA DAY ins Leben zu rufen, haben sich acht deutsche Manga-Labels zusammengeschlossen. Beteiligt sind altraverse, Carlsen Manga, Egmont Manga, Hayabusa, Kazé Manga, Manga Cult, Reprodukt und Tokyopop. Ziel ist es, mit der Unterstützung des stationären Handels die Strahlkraft des Mediums Manga weiter zu erhöhen und das derzeit nahezu ungebremste Wachstum der Warengruppe noch weiter voranzutreiben.

Eine Liste der Manga-Titel der teilnehmenden Verlage sowie weitere Infos rund um den MANGA DAY finden sich unter: www.mangaday.de.

Rückfragen & Kontakt:

Inga Wurzbach

Egmont Manga

Egmont Verlagsgesellschaften mbH

Fon +49 (0)30 24 00 80

presse @ egmont-manga.de