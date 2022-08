P&B Agentur für Kommunikation: Zwei neue Seniors verstärken das Team

Lisa Brauneder und Bernhard Csengel konzipieren als neue Senior Consultants Kampagnen und beraten Kund*innen aus Institutionen, Unternehmen und NGOs.

Wien (OTS) - Csengel begann seine berufliche Karriere bei GLOBAL 2000, wo er unter anderem als Vorstandsmitglied tätig war. Ab 2016 leitete er als Campaign Manager österreichweite und internationale Kampagnen bei Amnesty International. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Bernhard Csengel einen Experten in werteorientierter Kommunikation und einen erfahrenen Campaigner als Senior Consultant für unser Team gewinnen konnten“, sagt Managing Partner Yussi Pick von P&B Agentur für Kommunikation.

Aufgestiegen ist innerhalb des Teams auch Lisa Brauneder, die als PR-Expertin aus dem Social Profit Bereich 2019 in der Agentur begonnen hat. Sie berät nun als Senior Consultant Kund*innen aus Gesundheit, Infrastruktur, Mobilität und Nachhaltigkeit. „Lisa Brauneder bringt die nötige Erfahrung und Expertise im Bereich politische Kommunikation sowie Kampagnenstrategie mit und macht damit die Arbeit von P&B ein großes Stück erfolgreicher“, so Managing Partnerin Stefanie Grubich.

Die Verstärkung für das Team geht dabei Hand in Hand mit neuen Kund*innen und wachsende Aufgaben in der Agentur. So konnten in den letzten Monaten unter anderem Greiner AG und WIENXTRA als neue Kund*innen gewonnen werden.

Über P&B

Seit über zehn Jahren ist die als Pick&Barth gegründete P&B Agentur für Kommunikation GmbH Vorreiterin in innovativen Kommunikationsstrategien, die die Herzen und Hirne der Menschen erreichen und nicht Verkaufszahlen in den Vordergrund stellen. Wir kreieren Kampagnen, unterstützen Organisationen und beraten Unternehmen. Für unsere Kund*innen gestalten wir ideale Lösungen, dabei immer im Fokus: die wertebasierte Kommunikation.

