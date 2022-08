VHS Ferienstationen in Wiener Bädern ein Erfolg

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Wiederkehr zieht eine positive Bilanz: „Bereits 1.900 Kinder besuchten die neuen VHS Ferienstationen in drei Wiener Freibädern“

Wien (OTS) - Seit 19. Juli 2022 bieten die Wiener Volkshochschulen mit den kostenlosen VHS Ferienstationen erstmals Spiel und Spaß im Freibad mit Lerneffekt. Das innovative Konzept findet im Rahmen der Wiener Lernhilfe statt und unterstützt Kinder von 6 bis ca. 12 Jahren in den Fächern Deutsch und Mathematik. Spielerische Settings machen neugierig und laden zum Mitmachen ein.

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr zieht Bilanz: „Mit den VHS Ferienstationen haben wir etwas Neues ausprobiert und damit den richtigen Nerv getroffen: Bereits 1.900 Kinder besuchten die neuen VHS Ferienstationen in drei Wiener Freibädern. Lernen mit Spaß zu verknüpfen ist vor allem für Kinder sinnvoll, die bislang wenig Kontakt mit der Lernhilfe der Stadt Wien hatten. So erreichen wir noch mehr Kinder mit unseren kostenlosen Unterstützungsangeboten, um allen die gleichen Bildungschancen zu ermöglichen.“

Die neuen VHS Ferienstationen ergänzen das umfassende Angebot der Wiener Lernhilfe, das auch während der Sommermonate kostenlos zur Verfügung steht. Besteht Bedarf nach weiterführender Unterstützung, gibt es vor Ort Informationen über die VHS Sommerlernstationen sowie die im Herbst startenden Lernhilfekurse. Auch Eltern können bei den VHS Ferienstationen Informationen und Anregungen mitnehmen, wie sie ihre Kinder zu Hause spielerisch fördern können.

Niederschwellig und offen für alle

Das niederschwellige Angebot ist so gestaltet, dass der Spaß im Vordergrund steht und sich der Lerneffekt ohne Druck beim Spielen einstellt. Es stehen bekannte Karten- oder Brettspiele für verschiedene Altersstufen zur Verfügung, die beim Spielen die Kompetenzen der Kinder in Deutsch und Mathematik stärken. Eine große Auswahl an Lesestoff sowie verschiedene Arbeitsblätter bieten die Möglichkeit, Gelerntes zu festigen oder offene Fragen zu klären.

„Unser Spieleangebot sorgt oft für große Augen und viele Kinder kommen, um gemeinsam mit anderen etwas zu spielen. Andere sind begeistert vom Angebot an Wissensbüchern und leihen sich etwas zum Lesen aus oder stellen den Lernbetreuer*innen Fragen zum Schulstoff. Mit der Vielfalt an Materialien sprechen wir die unterschiedlichen Vorlieben der Kinder an und laden sie ein, spielerisch etwas zu finden, mit dem sie einen neuen Zugang zu den Fachthemen finden und wirklich gerne lernen. Das Angebot läuft noch bis Freitag, 12. August und wir freuen uns über alle, die vorbeischauen“, betont Theresia Manas, Leiterin des VHS-Geschäftsbereichs Schule.

Das Team der VHS Ferienstationen vor Ort besteht aus je zwei ausgebildeten Lernbetreuer*innen, die interessierte Kinder mit integrativer Deutsch- und Mathematikförderung unterstützen. Im Strandbad Gänsehäufel wird die Sprachförderung vom Planetarium der Wiener Volkshochschulen inhaltlich durch ein astronomisches Angebot ergänzt.

Die Ferienstationen sind noch bis 12. August von 14:00 bis 17:00 Uhr vor Ort. Das Angebot ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht nötig!

Wo?

Strandbad Gänsehäufel, Moissigasse 21, 1220 Wien

Kongreßbad, Julius-Meinl-Gasse 7A, 1160 Wien

Laaerbergbad, Ludwig-von-Höhnel-Gasse 2, 1100 Wien

Weitere Infos unter www.vhs.at/wienerlernhilfe .

