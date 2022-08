SJ-Stich: „Karli und Werner haben‘s kühl, während der Großteil der Menschen schwitzen muss!“

Sozialistische Jugend fordert mit Medienaktion eine Sanierungspflicht für Vermieter*innen

Es kann nicht sein, dass in Zeiten der Klimakrise und der Energiepreiskrise die Dämmung mancher Wohnungen gefühlt aus der Kaiserzeit stammt! Paul Stich, SJ 1/2

Nehammer und Kogler müssen das Interesse von schwitzenden, frierenden und von Ausgaben geplagten Mieter*innen endlich über jenes von Miethaien stellen! Paul Stich, SJ 2/2

Wien (OTS) - „In den letzten Wochen kam es wieder zu extrem hohen Temperaturen. Die Hitze macht den Menschen zu schaffen und gesundheitliche Probleme sind oftmals die Folge. Für die obersten zehn Prozent stellt das jedoch in den meisten Fällen kein Problem dar: Sie können in ihre kühlen, gut gedämmten Wohnungen vor der Hitze flüchten, während die breite Masse in oft ungedämmten Wohnungen schwitzen muss. Im Winter schlägt sich diese schlechte Dämmung dann in horrenden Heizrechnungen wieder. Wir fordern daher eine Sanierungspflicht für alle Vermieter*innen!“, so Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend (SJ), im Rahmen einer Medienaktion vor dem Bundeskanzleramt, bei der Kanzler Nehammer und Vizekanzler Kogler sich in einem Planschbecken abkühlen.



Die Forderung nach einer Sanierungspflicht ist ebenfalls Teil der aktuellen wohnungspolitischen Kampagne der SJ. „Mit unserer Kampagne ‚Keine Profite mit der Miete!‘ haben wir schon mehrfach auf die Missstände der aktuellen Wohnungspolitik hingewiesen. Doch über Mietendeckel und Leerstandsabgaben hinaus müssen auch Vermieter*innen endlich einen gerechten Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Es kann nicht sein, dass in Zeiten der Klimakrise und der Energiepreiskrise die Dämmung mancher Wohnungen gefühlt aus der Kaiserzeit stammt! ”, führt Stich weiter aus.



Stich nimmt dabei vor allem die Bundesregierung in die Pflicht. “Mieter*innen können sich das das Heizsystem oder die Qualität der Dämmung nicht aussuchen. Sie sind es jedoch, die die resultierenden Kosten tragen müssen, die dieses Jahr gewaltig in die Höhe schießen werden. Währenddessen lehnen sich Vermieter*innen genüsslich zurück und verdienen fette Profite. Dabei sind sie diejenigen, die an dieser Misere etwas ändern könnten. Nehammer und Kogler müssen das Interesse von schwitzenden, frierenden und von Ausgaben geplagten Mieter*innen endlich über jenes von Miethaien stellen! ”, so Stich abschließend.



