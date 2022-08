„Bewusst gesund“: S.A.R.-Wert – aus gesundheitlicher Sicht wichtiges Entscheidungskriterium beim Handykauf

Am 13. August um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 13. August 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

S.A.R.-Wert – aus gesundheitlicher Sicht wichtiges Entscheidungskriterium beim Handykauf

Beim Kauf eines Mobiltelefons wird vor allem auf Größe, Design, Leistung oder Preis geachtet. Aus gesundheitlicher Sicht gibt es ein viel wichtigeres Entscheidungskriterium, das aber kaum beachtet wird:

den S.A.R.-Wert. Die „spezifische Absorptionsrate“ gibt an, wie viel Strahlung ein Mobiltelefon in Betrieb an das umliegende Gewebe, also an das Ohr und an das Gehirn, abgibt. Dieser Wert ist allerdings nicht konstant, sondern hängt auch von der Nutzung des Geräts ab. „Bewusst gesund“ informiert, mit welchen Maßnahmen die Nutzer/innen die Strahlung ihres Handys gering halten können. Gestaltung:

Christian Kugler

Königskerze – Sommerblüten für die kalte Jahreszeit

Die Königskerze ist den Menschen schon seit langer Zeit eine vielseitige Helferin. Im Mittelalter machten die Menschen Fackeln aus der Pflanze, indem sie die langen Stängel in Pech oder Harz tauchten und anzündeten. Daher kommt vermutlich auch der Name Königskerze. Doch neben ihrer Größe ist sie auch eine altbewährte Heilpflanze, die schon in der altgriechischen Volksmedizin bekannt war. In der modernen Pflanzenheilkunde werden die Blüten wegen ihrer Schleimstoffe und Saponine als auswurfförderndes und reizmilderndes Mittel bei Husten verwendet. Die Blüten finden außerdem bei Erkältungen u. a. in Kräuterteemischungen Einsatz. Gestaltung: Tommy Schmidle

Heilung aus dem Tierreich: Krebsforschung

Obwohl ihn die meisten Menschen wohl nicht als Schönheit bezeichnen würden, hat der Nacktmull einzigartige medizinische Kräfte. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass die kleinen Nagetiere mit fortschreitendem Alter immer fitter werden. Darüber hinaus können Nacktmulle keinen Krebs bekommen, was bei Säugetieren absolut einzigartig ist. In der „Bewusst gesund“-Sommerserie gewährt Veterinärmediziner Dr. René Anour Einblick in die faszinierenden Heilkräfte der Tierwelt und verrät, wie wir Menschen uns diese in Zukunft zunutze machen können.

Starker Rücken – kleine Bewegungen mit großer Wirkung

Cantienica ist eine Methode, den Körper ganzheitlich mit kleinen Bewegungen zu trainieren. Dabei lernt man, eine aufrechte Haltung in seinen Alltag zu integrieren, um so zum Beispiel Rückenprobleme loszuwerden. Karin Begusch hatte Schmerzen im unteren Rücken, weil sie ihren Sohn oft heben musste und am Computer arbeitet. Durch das gezielte Aufrichten während der Cantienica-Einheiten und das Integrieren der aufrechten Haltung in ihren Alltag kann sie mittlerweile schmerzfrei durchs Leben gehen. Gestaltung: Stefanie Zupan

Insuffizienz

Das Wort Insuffizienz kommt, wie so viele Fachbegriffe, aus dem Lateinischen und bedeutet Unvermögen oder Unzulänglichkeit. In der Medizin steht es vor allem für Organschwäche, häufig sind Herz oder Nieren betroffen. Ist das Herz nicht mehr in der Lage seine Leistung zu erbringen, staut sich das Blut zurück und die Betroffenen haben oft Wasseransammlungen entweder in der Lunge, in den Beinen oder im Bauchraum. Typische Anzeichen sind zunehmende Luftnot, Schwäche und Müdigkeit. Kommt es zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion, können die harnpflichtigen Substanzen nicht mehr ausreichend ausgeschieden werden und ihre Konzentration im Blut steigt. Die chronische Form entwickelt sich oft langsam über Monate oder Jahre als Folge von z. B. Diabetes oder Bluthochdruck.

