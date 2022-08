„Wer Müll trennt, bewegt was!“: Stadt startet neue 48er-Kampagne

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Kleine Bewegung, große Wirkung!“ wurde von der 48er bereits im Frühjahr das Thema Sauberkeit in unserer Stadt thematisiert. Unter dem gleichen Motto wird ab sofort auch die Bedeutung der Mülltrennung bewusstgemacht. „Wichtig dabei ist vor allem, dass es dazu keine große Anstrengung braucht, sondern eine kleine Bewegung, die von großer ökologischer Wirkung ist, vollkommen ausreicht“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Im Mittelpunkt steht der persönliche Beitrag, den jede und jeder Einzelne leisten kann: Die neue Info-Sujets widmen sich den Themen „Altpapier und Karton“ sowie „PET-Flaschen“. Aber selbstverständlich geht es auch um alle anderen recycelbaren Abfälle, wie zum Beispiel Weiß- und Buntglas, Getränkekartons, Dosen und Biomüll.

„Je besser die Abfälle von den Wienerinnen und Wienern in Eigenverantwortung gesammelt und getrennt entsorgt werden, desto mehr wertvolle Rohstoffe können recycelt und somit CO2 eingespart werden“, so Klimastadtrat Czernohorszky. „In unserem Klimafahrplan haben wir uns zum Ziel gesetzt, möglichst viele Abfälle zu verwerten und Wien bis 2050 zur „Zero Waste City“ zu machen – die richtige Mülltrennung ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung!“

Die nächste Entsorgungsmöglichkeit ist bestimmt ganz in der Nähe. Alle Altstoffsammelstellen im öffentlichen Raum finden sie im Online Stadtplan oder in der 48er App.

Außerdem befinden sich zahlreiche Altpapier-Behälter oder Gelben Tonnen direkt auf den Liegenschaften bzw. in den Müllräumen großer Wohnhausanlagen.

Bei Unsicherheiten bei der richtigen Mülltrennung hilft das Mist-ABC weiter: Richtig trennen von A bis Z

Machen Sie mit bei der „Kleinen Bewegung, große Wirkung“-Bewegung und tragen Sie dazu bei, dass Wien weiter gutes Klima macht.

Nähere Infos: https://bit.ly/3SLYvVY

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss) MA48

Rückfragen & Kontakt:

Nicole Puzsar

Öffentlichkeitsarbeit 48er

Telefon: 01 4000 48016

E-Mail: nicole.puzsar @ wien.gv.at



Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at