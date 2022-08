Lilly Krug: "Man muss für Erfolg hart arbeiten" (FOTO)

Hamburg (ots) - Sie ist die Tochter von Erfolgs-Schauspielerin Veronica Ferres, 57, und will selbst Schauspielerin werden. In der aktuellen GALA (Heft 33/2022, ab heute im Handel) macht Lilly Krug, 21, all jenen eine klare Ansage, die glauben, sie bekäme ihre Rollen nur durch "Vitamin B". Solchen Kritikern sage sie, "dass man für Erfolg hart arbeiten muss. Ich bin es schließlich, die beim Casting überzeugen muss. Dazu gehört, perfekt vorbereitet zu sein und zu zeigen, dass man es kann. Anders wird man nicht besetzt." Rat bei ihrer Mutter hole sie "nicht mehr und nicht weniger als andere."

Im Gespräch mit GALA sagt Lilly, die in Los Angeles lebt, außerdem, dass sie liiert ist. "Ja, da gibt es jemanden, und ich bin sehr glücklich."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen & Kontakt:

GALA

PR / Kommunikation

Sophie Charlotte Herzberg

Gruner + Jahr Deutschland GmbH

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884

E-Mail: herzberg.sophie-charlotte @ guj.de

www.gala.de