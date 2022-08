„Fito Fit“ tourt mit „Tut gut!“ durch Niederösterreich

Landesrat Eichtinger: „Gesundheitsförderung auf spielerische Weise an die Jüngsten herantragen und das Bewusstsein schärfen“

St.Pölten (OTS) - Das „Tut gut!“-Kindermaskottchen „Fito Fit“ ist wieder unterwegs. Auch heuer konnten sich „Gesunde Gemeinden“ für einen Halt im Rahmen der „Fito Fit“-Tour bewerben. „Bereits in der Kindheit legen wir den Grundstein für eine gesunde Entwicklung. Daher ist es wichtig, dass Kinder bereits von klein auf lernen, einen gesunden und eigenverantwortlichen Lebensstil zu führen“, erklärt Landesrat Martin Eichtinger den Sinn der „Fito Fit“-Tour von „Tut gut!“ und weiter: „Eine gesunde Lebensweise soll in erster Linie Spaß machen. Deshalb ist es wichtig, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf die Jüngsten zuzugehen, sondern Gesundheitsförderung auf spielerische Art und Weise zu verpacken“.

Nach dem bereits im Juni erfolgten Waldviertel-Stopp in Litschau ist der nächste Stopp St. Georgen am Ybbsfelde (Mostviertel) am Samstag, 20.08.2022, von 13:00 bis 18.00 Uhr am Sportplatz. Neben dem lebensgroßen Maskottchen hat die Tour viele Mitmachaktivitäten für Kinder zu bieten: Von einer Hüpfburg über eine Kindermalecke bis hin zu Kinderschminken. Mit dabei ist außerdem die „Tut gut!“-Bewegungsbox mit zahlreichen Spielen wie zum Beispiel Leitergolf, Stelzen gehen oder Diabolo. Als Highlight wartet das Theaterstück „Fito Fit und Gretl“ auf die Kleinsten. Einem lustigen Familiennachmittag steht daher nichts im Wege.

Die weiteren Termine der Tour: www.noetutgut.at/fito-fit-tour

„Tut gut!“ bietet darüber hinaus zahlreiches, kostenloses Informationsmaterial für Kinder und Eltern als Download oder via Bestellung. Vom den „Tut gut!“-Kinderrezepten oder dem Ratgeber „Fito Fit Kinderfolder“ über Pflücktipps für Kinder bis hin zum „Fito Fit Kinder-Quiz“. Die „Tut gut!“-Kinderpyramide liefert Empfehlungen aus den Bereichen Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit auf einen Blick.

Alle Details unter: www.noetutgut.at/infomaterial

