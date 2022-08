Einladung zum Pressegespräch

Sinkender Grundwasserspiegel und Dürre gefährden Seen und Agrarflächen

Wien (OTS) - Ausbleibender Niederschlag, hohe Temperaturen, ein sinkender Grundwasserspiegel, ausgetrocknete Seen und dürregeschädigte Agrarflächen. Die Ursachen für diese Entwicklungen sind die Erderwärmung, die massive Bodenversiegelungund nicht zuletzt die Regulierung von Flüssen.

Wie entwickelt sich der Grundwasserspiegel? Welche Auswirkungen gibt es auf die Seen? Mit welchen Dürreschäden in der Landwirtschaft ist heuer zu rechnen? Darüber informieren Sie in einem Pressegespräch:

Univ.Prof. DI DDr. Helmut Habersack , Leiter des Instituts für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung an der Universität für Bodenkultur

, Leiter des Instituts für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung an der Universität für Bodenkultur Dr. Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung



Datum: Freitag, 12. August 2022, 9:30 Uhr

Ort: Österreichische Hagelversicherung, Lerchengasse 3–5, 1080 Wien

