Global aufsehenerregender Launch via Livestream: die bahnbrechende Mikro-LED-Produktreihe KLCOB von Absen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Absen lancierte am 4. August 2022 von seinem Hauptsitz in Shenzhen, China, seine neueste aufsehenerregende Produktreihe, KLCOB-Mikro-LEDs. Der Livestream wurde von mehr als 300 Interessengruppen auf der ganzen Welt gesehen. Das Event wurde von der Marken- und Marketingdirektorin für Europa von Absen, Jessica Golding, gehostet. Absens Vizepräsident für Global Business Development, Ruben Rengel, erläuterte die Zukunft der LED, bevor Darren Banks, Industry Development Director of Corporate von Absen, den Zuschauern die innovativen Details der neuen Produktreihe KLCOB erklärte.

Die neue Ära der Mikro-LEDs

Jessica Golding erläuterte, dass die Fortschritte bei der LED-Technologie in den letzten Jahren und die Beschleunigung bei 5G+8K-Technologie die Ära der Mikro-LEDs eingeläutet haben. Mikro-LEDs wurden einst als die Zukunft der Display-Technologie angesehen. Absen entwickelt seit 2016 IMD- und COB-Technologien aktiv. Das Unternehmen verfügt über tiefes Know-how, das es mittels zweier erfolgreicher Generationen von Mikro-LED-Produkten erworben hat, die es mit weltweitem Erfolg im Jahr 2021 einführte. Diese Expertise bereitete den Weg für die bahnbrechende KLCOB-Reihe.

Neue Display-Trends

Ruben Rengel präsentierte Einblicke in die Zukunft von Mikro-LED-Displayprodukten und sagte einen beschleunigten Austausch von herkömmlicher Technologie voraus, sowie eine Gesamtwachstumsrate des Marktumfangs von 34,2 % über die nächsten vier Jahre. Absen erwartet ein Wachstum der Vertriebskanäle bis 2023 aufgrund der COB/MIP-Kombinationstechnologie, großer Universal-Bildschirmabmessungen und einer Pixelpitch-Reduktion auf 0,5 mm.

Ruben versprach Absens Partnern, die bei der Markteinführungsstrategie von Absen eine wesentliche Rolle spielen: „Als der global führende Anbieter von LED-Produkten und Dienstleistungen haben wir bei der Produktinnovation keine Mühen gescheut."

Die Produktvorstellung

Darren Banks, Industry Development Director of Corporate von Absen, erläuterte bei der Produktvorstellung die Details der innovativen Produkte.

Eine neue Ära der Bildqualität

Der Schlüssel zum neuen KLCOB-Display von Absen, das außergewöhnlich tiefe Schwarztöne mit leuchtenden Bildern, Stoßbeständigkeit – sowie Staub- und Feuchtebeständigkeit – und kühle Temperaturen für längere Betrachtungszeiträume kombiniert, ist die Flip-Chip-Technologie von Absen.

Die Technologie ermöglicht niedrigeren Stromverbrauch bei gleicher Helligkeit, hohen Kontrast und hohe Helligkeit ohne Schatten oder andere Behinderungen, für ein Display mit dem dreifachen Kontrast und der vierfachen Bildschirmstärke von herkömmlichen LEDs, mit 40 % mehr Leistungseffizienz und doppelter Betriebssicherheit. Der Bildschirm ist strahlend und für Geschäftseinsätze wie Sitzungszimmer, Foyers, TV-Studios etc. mehr als robust.

Die schwarze Oberflächenbeschichtung des KLCOB verbessert mit erstaunlicher schwarzer Konsistenz die visuelle Leistung ohne Blendwirkung oder Spiegelungen. Die blendfreie Oberflächenlichtquelle sorgt für weicheres und einheitlicheres Licht und mindert die Augenermüdung bei langer Betrachtung des Bildschirms.

Bessere Optik durch Bildoptimierung von Absen

Das KLCOB-Display integriert mehrere Bildoptimierungstechniken von Absen und sorgt für unglaublich realistische, klare Bilder: HDR 10, erstaunlicher 15000:1-Kontrast mit einer Maximalleuchtdichte von 600 Nits, 1,07 Milliarden Farben und eine DCI-P3-Farbskala in Kinoqualität. Eine ultrahohe Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und 22-Bit-Grauskalenübergänge in Kombination mit einem Betrieb bei 3840 Hz ohne Störmuster machen das Display für Fernsehstudios und Hörsäle ideal.

Starke Robustheit, bleibt kühl für atemberaubende Immersion

Das KLCOB bleibt dankt der Flip-Chip-COB-Technologie und der HBB-Technologie von Absen mit gemeinsamer Kathode kühl und zeigt umwerfende Bilder, ohne warm zu werden. Die Stärke des KLCOB sorgt für Stoß- und Oxidationsbeständigkeit und unterstützt die atemberaubenden Abmessungen des Panels. Der ultra-hochauflösende KLCOB-Bildschirm ist in einer erstaunlichen Größe von 433 Zoll erhältlich. Das Gehäuse ist im 16:9-Anzeigeformat gehalten und kann für ein echt immersives Bilderlebnis leicht in 2K-, 4K- oder 8K-Bildschirme aufgeteilt werden.

Absen Green

Dieses großartige Display ist nicht nur augen-, sondern auch umweltschonend. Das volle Energiesparpotenzial wird durch eine Kombination von vier technologischen Innovationen erreicht, wodurch der Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Bildschirmen bei den gleichen Betriebsbedingungen um vierzig Prozent reduziert wird. KLCOB setzt das Konzept „Absen Green" in die Praxis um.

„Absen wird die Innovation und Entwicklung der Technologie und Produkte fördern", meinte Golding abschließend, „und gemeinsam mit unseren globalen Partnern die breite Einführung von Mikro-LED-Displays beschleunigen."

