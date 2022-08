Wölbitsch/Juraczka ad Wien Energie: Keine weiteren Ausreden mehr – Entlastung jetzt!

Über eine Dividende sollte das Geld wieder an die Menschen zurückfließen - Wiener Bevölkerung muss bestmöglich unterstützt werden

Wien (OTS) - „Was beim Verbund möglich ist, sollte eigentlich auch bei der Wien Energie möglich sein. Anstatt die Gewinne regelrecht im Unternehmen zu parken, sollten diese für die längst überfällige Entlastung genutzt werden“, so Klubobmann Markus Wölbitsch angesichts der aktuellen Berichterstattung.

Die Stadt, als Alleineigentümerin, verzichtet bekanntlich in den Jahren 2022 und 2023 auf die Dividendenzahlung der Wiener Stadtwerke an den Stadthaushalt. In diesem Zusammenhang werde aktuell laut Stadtrat Peter Hanke neuerlich beteuert, dass das Geld in die Energiewende und in den bestmöglichen Kundenpreis investiert werde.

Die Mär vom bestmöglichen Kundenpreis

„Stadtrat Hanke sollte endlich aufhören den Menschen weiterhin diese Mär vom bestmöglichen Kundenpreis aufzutischen. Denn über eine Dividende an die Stadt könnte das Geld an die Menschen in Wien wieder zurückfließen, das ihnen zuvor genommen wurde. Es drängt sich hier daher neuerlich der Verdacht auf, dass hier nach wohlklingenden Ausreden gesucht wurde, um Dividendenzahlungen nicht in mögliche Entlastungspakete stecken zu müssen“, so Finanzsprecher Landtagspräsident Manfred Juraczka.

Jede Woche neue Hiobsbotschaften

Anstatt die Menschen in Wien zu entlasten, werde diese mittlerweile seitens der SPÖ-geführten Stadtregierung nahezu wöchentlich mit Hiobsbotschaften konfrontiert. Von der horrenden Anhebung der Fernwärmepreise bis hin zum krampfhaften Festhalten am Wiener Teuerungsgesetz.

„Die Wienerinnen und Wiener haben es sich verdient in der aktuellen Krise bestmöglich unterstützt zu werden. Im Gegensatz zum Bund wird in Wien jedoch zum Schaden der Bevölkerung das eklatante Gegenteil praktiziert. Daher der neuerliche Appell: Keine weiteren Ausreden mehr! Entlastung jetzt!“, so Wölbitsch und Juraczka abschließend.

